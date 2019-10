Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights, TICKER - Alles zur Bundesliga-Übertragung des Revierderbys

Schalke 04 trifft im Revierderby auf den BVB (Borussia Dortmund). Doch wer zeigt / überträgt das Bundesliga-Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM?

Die Mutter aller Derbys: Der FC Schalke 04 trifft im Revierderby auf den BVB (Borussia Dortmund). Das Bundesliga-Duell steigt am Samstagnachmittag in der Veltins-Arena. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

An das letzte Revierderby hat der BVB keine guten Erinnerungen: Die Schwarz-Gelben, die sich im Fernduell um die Deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern München befanden, unterlagen dem FC Schalke vor heimischem Publikum mit 2:4 (zum Spielbericht). Besonders bitter für den BVB: Marius Wolf, der mittlerweile für Hertha BSC spielt, und Marco Reus sahen die Rote Karte.

Wer gewinnt das 113. Revierderby? Eines der legendärsten Derbys der jüngeren Historie erlebten die Fans von und Schalke 04 in der Bundesliga-Saison 2017/2018. Der BVB führte zur Pause mit 4:0. Doch Schalke gab sich nicht auf, erzielte drei Treffer in der zweiten Halbzeit, ehe Verteidiger Naldo kurz vor Schluss einen Kopfball zum 4:4-Endstand verwertete.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Wir erklären Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Revierderby heute Nachmittag live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER, die Aufstellungen beider Teams und die Highlights bei DAZN.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Revierderby auf einen Blick

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV verfolgen

Sky oder DAZN - Wer zeigt / überträgt das Revierderby heute live im TV? Nur diese beiden Dienste sind im Besitz der -Übertragungsrechte. DAZN überträgt seit diesem Sommer die Bundesliga live! Sky ist dagegen schon länger für die TV-Übertragungen des deutschen Fußball-Oberhauses im Einsatz.

ARD? ZDF? RTL, Sport 1 und Co.? Leider nein. Im Free-TV wird Schalke 04 vs. Borussia Dortmund nicht live übertragen. Einzig auf die Highlights zu S04 vs. BVB können wir Euch im Free-TV vertrösten. Während die ARD die Highlights ab 18.30 Uhr in der "Sportschau" zeigt, überträgt das ZDF eine Zusammenfassung des Revierderbys ab 23 Uhr im "Aktuellen Sportstudio".

Sky zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Pay-TV

Habt Ihr Bock, das Revierderby heute live im TV zu verfolgen? Dann müsst Ihr den Bezahlsender Sky einschalten. Nur Sky überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV - allerdings auschließlich im Pay-TV.

Denn die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses gilt es im Vorfeld abzuschließen. Nur so seht Ihr das Revierderby live im TV bei Sky.

Bei Sky habt Ihr wie an jedem Bundesliga-Samstag um 15.30 Uhr die Wahl: Entweder Ihr verfolgt Schalke gegen Dortmund live im Einzelspiel oder Ihr schaut das Derby zusammen mit allen anderen Partien in der Sky-Konferenz.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV bei Sky im Einzelspiel. Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD Start der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV bei Sky in der Konferenz. Hier gibt's alle Infos zur Bundesliga-Übertragung:

Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Vertragslaufzeiten von Sky erhaltet Ihr auf der offiziellen Website des Senders.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM verfolgen

Neben der TV-Übertragung bei Sky gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, das Revierderby zwischen Schalke 04 und dem BVB (Borussia Dortmund) live zu erleben. Sky ist auch im Internet Eure erste und einzige Anlaufstelle und überträgt das Revierderby heute im LIVE-STREAM.

Sky Go zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Wollt Ihr das Revierderby heute live im Stream verfolgen? Dann seid Ihr bei Sky genau richtig. Der Bezahlsender überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky ist der Online-Dienst von Sky. Auch dort habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut das Revierderby live im Einzelspiel oder in der Konferenz. Für beide Optionen steht Euch jeweils ein LIVE-STREAM zur Verfügung.

Doch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos und setzt ebenfalls ein Sky-Abonnement voraus. Habt Ihr ein solches bereits abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch bei Sky Go anmelden könnt.

Sky Ticket zeigt / überträgt Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM

Ihr habt Bock auf das Revierderby - live und in voller Länge? Ihr habt allerdings kein Sky-Abonnement? Dann empfehlen wir Euch Sky Ticket, wenn Ihr Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) live verfolgen wollt.

Sky Ticket zeigt / überträgt das Revierderby Schalke vs. Dortmund in voller Länge im LIVE-STREAM. Und das Beste? Mit Sky Ticket umgeht Ihr ein langfristiges Abonnement beim Bezahlsender. Sky Ticket gibt es sowohl im Monats- als auch im Tagesabo. Um die Bundesliga im LIVE-STREAM sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket.

Sky Ticket: Die Kosten des Sportpakets im Überblick

Das Monatsticket: Im ersten Monat betragen die Kosten 9,99 Euro . Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Im ersten Monat betragen die Kosten . Ab dem zweiten Monat erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem stehen Euch die Dienste von Sky Ticket für 24 Stunden zur Verfügung. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro.

Zeigt / überträgt DAZN Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Sky und DAZN haben sich die Übertragungsrechte der Bundesliga untereinander aufgeteilt. Da Sky jedoch allein für den Bundesliga-Samstag verantwortlich ist, läuft das Revierderby nicht im LIVE-STREAM bei DAZN.

Wollt Ihr die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? Dann aufgepasst. Der Streamingdienst zeigt folgende Partien:

alle Freitagsspiele

alle frühen Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden

alle Montagsspiele

alle Relegationsspiele

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): So seht Ihr die Highlights des Revierderbys

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund)

Ihr habt kein Sky-Abonnement? Und konntet deswegen das Revierderby weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Doch das ist kein Problem. Denn wir haben folgendes für Euch:

Die Highlights zu Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) bei DAZN!

Der Streamingdienst ist blitzschnell und lädt euch bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie eine ausführliche Zusammenfassung auf die Plattform. So erlebt Ihr alle kritischen Szenen, alle Tore und alle Entscheidungen zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund noch einmal in den Highlights bei DAZN.

Bei DAZN seht Ihr aber nicht nur die Highlights zu Schalke vs. BVB. Der Streamingdienst Eures Vertrauens zeigt die Highlights aller Bundesliga-Spiele bereits wenige Minuten nach Abpfiff. Und das sogar komplett kostenlos! Wie ist das möglich?

Ganz einfach. Wenn Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr DAZN vier Wochen lang kostenlos nutzen. So erlebt Ihr alle Bundesliga-Highlights sowie zahlreiche Top-Ligen und Wettbewerbe live und in voller Länge bei DAZN. Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage lang gratis.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das Revierderby heute live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket zu schauen? Dann aufgepasst. Wir haben die perfekte Alternative für Euch parat:

Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr während der gesamten Partie hautnah dabei. Gewohnt detailliert liefern wir Euch alle Chancen, alle Tore und alle Entscheidungen auf Eure Bildschirme. Damit nicht genug: Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch im LIVE-TICKER von Goal mit allen relevanten Fakten und spannenden Geschichten rund um das packende Revierderby in der Bundesliga. Klickt Euch mal rein!

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zum Revierderby

Wer steht im Revierderby beim in der Startformation? Mit welcher Elf geht der BVB ins Spiel? Wir verraten Euch die Aufstellungen beider Teams knapp eine Stunde vor dem Anpfiff - gegen 14.30 Uhr - genau an dieser Stelle.

Schalke 04 vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bilanz

SCHALKE 04 ( insgesamt bislang 112 Duelle ) BVB (Borussia Dortmund) 39 Siege 38 35 Unentschieden 35 38 Niederlagen 39 167 Tore 177

