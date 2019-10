1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - die Übertragung des DFB-Pokalsn

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft Saarbrücken auf den 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Partie live im TV und im LIVE-STREAM.

Am Dienstagabend kommt es in Völklingen zum Duell David gegen Goliath. Der Regionalligist 1. FC Saarbrücken empfängt den Bundesligaaufsteiger Köln. Spielbeginn ist um 18.30 Uhr im Hermann-Neuberger-Stadion.

Der saarländische Außenseiter geht mit viel Rückenwind in die Partie. Nachdem man in der ersten Pokalrunde Zweitligist Regensburg mit 3:2 bezwang, läuft es derzeit auch in der Liga. So führt der FCS die Regionalliga Südwest nach 15 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung an und liegt auf Aufstiegskurs.

Der Effzeh hat derweil nach seiner Rückkehr ins Fußball-Oberhaus zu kämpfen. So sammelte die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer in den ersten neun Spieltagen nur neun Punkte. Im Pokal sehen sich die Rheinländer nun in der ungewohnten Favoritenrolle.

Gelingt Saarbrücken die erneute Überraschung oder wird der Effzeh seiner Favoritenrolle gerecht? Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung des Pokal-Fights live im TV und im LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen, sobald diese bekannt sind

Duell 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln Datum Dienstag, 29. Oktober 2019 || 18.30 Uhr Ort Hermann-Neuberger-Stadion, Völklingen Zuschauer 6.800 Plätze

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln heute live im TV verfolgen - geht das?

Insgesamt haben sich gleich drei Sender die Übertragungsrechte für den DFB-Pokal gesichert: die ARD, Sport1 und Sky. Für Free-TV-Zuschauer gibt es jedoch schlechte Nachrichten: Das Duell zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Köln läuft nur auf Sky.

Weder die ARD noch Sport1 haben sich die Rechte an dem Spiel gesichert, weshalb der Pay-TV-Anbieter Eure einzige Anlaufstelle ist, um das Spiel im TV live zu verfolgen.

Sky zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln live im Pay-TV

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements? Dann könnt ihr Saarbrücken vs. Köln live auf Sky Sport 5 (HD) im Einzelspiel oder auf Sky Sport 2 (HD) in der Konferenz verfolgen.

Im Einzelspiel meldet sich Kommentator Klaus Veltmann bereits zehn Minuten vor Spielbeginn - um 18.20 Uhr - zu Wort. Die Vorberichterstattung in der Konferenz beginnt bereits um 18 Uhr. Dort wird das Spiel von Holger Pfandt begleitet.

Falls ihr noch nicht im Besitz eines Sky-Abos seid, habt ihr die Auswahl zwischen verschiedenen Paketen. Die Informationen, die Ihr dazu benötigt, findet Ihr auf der offiziellen Homepage von Sky.

Die Übertragung der Partie 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln bei Sky in der Übersicht

Konferenz:

Sender: Sky Sport 2 / Sky Sport 2 HD

Übertragungsbeginn: 18 Uhr

Kommentator: Holger Pfandt

Einzelspiel:

Sender: Sky Sport 5 / Sky Sport 5 HD

Übertragungsbeginn: 18.20 Uhr

Kommentator: Klaus Veltmann

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Auch für die Übertragung der Partie via LIVE-STREAM hat sich Sky die Exklusivrechte gesichert. Der Pay-TV-Sender bietet Euch dabei zwei verschiedene Lösungen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie ihr Kölns Gastspiel in Saarbrücken über das Internet verfolgen könnt.

Sky Go zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Wie für die Übertragung im TV auch, benötigt Ihr ein Sky-Abo, um das Spiel live sehen zu können. Sky Go ist der Streamingdienst des Pay-TV-Anbieters, für den alle Kunden bei Abschluss des Abos Log-In-Daten erhalten. Die Übertragung bei Sky Go läuft analog zum TV-Programm.

Sky Go könnt Ihr auf bis zu vier Geräten nutzen. Dazu benötigt Ihr sowohl auf dem PC / Laptop, als auch auf Eurem Smartphone eine App, die für jeden kostenlos verfügbar ist:

Sky Ticket zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Ihr wollt Sky nutzen, aber kein langfristiges Abonnement abschließen? Dann ist Sky Ticket genau das richtige Angebot für Euch. Auch Sky Ticket zeigt die Pokalpartie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem 1. FC Köln im LIVE-STREAM.

Ihr benötigt bei Sky Ticket das Sportpaket , um den DFB-Pokal am Dienstagabend verfolgen zu können. Außerdem beinhaltet das Paket die 1. und 2. Bundesliga sowie die Champions League, Premier League und andere Sportevents wie die Formel 1. Die verschiedenen Optionen für das Sportpaket haben wir für Euch zusammengefasst:

Sky Ticket im Monatsticket: 9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar)

9,99 Euro in den ersten vier Wochen, danach 29,99 Euro monatlich (monatlich kündbar) Sky Ticket im Tagesticket: einmalig 9,99 Euro

DFB-Pokal: 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Pokalspiel weder im TV, noch im LIVE-STREAM sehen? Goal lässt Euch nicht im Stich! Mit unserem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn erfahrt Ihr von unserem Tickerer alle wichtigen Informationen zum Spiel. Während des Duells verpasst Ihr kein Tor, keine Rote Karte und kein mögliches Elfmeterschießen.

Hier kommt ihr zum LIVE-TICKER bei Goal!

DFB-Pokal - 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Hier folgen rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen des 1. FC Saarbrücken und des 1. FC Köln.

Wer zeigt / überträgt 1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick

1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Köln im ... TV / LIVE-STREAM / TICKER ... TV Sky ... LIVE-STREAM Sky Go , Sky Ticket ... LIVE-TICKER GOAL.com

