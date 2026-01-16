Der 18. Spieltag der 2. Bundesliga wird am heutigen Freitag, dem 18. Januar, mit zwei Spielen eröffnet. In einer der beiden Partien treffen Eintracht Braunschweig und der 1. FC Magdeburg aufeinander. Die Begegnung geht um 18.30 Uhr im Eintracht-Stadion (Braunschweig) los.

RTL oder Sky? Wer zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg heute im Live Stream und live im Free TV?

In Sachen Übertragung ist Sky und nicht RTL heute der richtige Anbieter. Wer Braunschweig gegen Magdeburg live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Sky Sport Bundesliga 4 HD genau richtig, Klaus Veltman ist Kommentator. Um auch das Parallelspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Arminia Bielefeld einzufangen, könnt Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event die Konferenz anmachen.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - Ihr könnt auch im Livestream bei Sky mit dabei sein. Dafür wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zum Streamingdienst WOW benötigt.

News über Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig durfte am vergangenen Spieltag ein echtes Erfolgserlebnis feiern. Mit 2:1 setzte sich die Mannschaft zu Hause gegen den Tabellenführer FC Schalke 04 durch und bescherte den Königsblauen damit die vierte Saisonniederlage.

News über Magdeburg

Auch Magdeburg befindet sich derzeit in Topform und ist seit vier Spielen ungeschlagen, von denen man drei für sich entscheiden konnte. Dadurch hat sich der Verein sogar von den Abstiegsrängen lösen können, doch ein Gefühl der Sicherheit ist noch keinesfalls angebracht: Der Vorsprung auf den Tabellenletzten Dynamo Dresden beträgt lediglich vier Punkte.

Eintracht Braunschweig vs. Magdeburg: Die Tabellen

