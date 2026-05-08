RTL oder nur live bei Sky? SC Paderborn vs. KSC (Karlsruher SC) heute live im TV und Live Stream sehen

In der 2. Bundesliga empfängt der SC Paderborn den Karlsruher SC in der Home Deluxe Arena. Beide Klubs befinden sich in einem entscheidenden Abschnitt der Saison, in dem jeder Punkt zählt.

Paderborn geht als Gastgeber in die Partie, hat zuletzt aber schwere Wochen hinter sich. Zwei Niederlagen in Folge, darunter ein deutliches 1:5 gegen Elversberg, haben das Momentum des Teams spürbar gebremst.

Karlsruher SC reist mit gemischten Gefühlen an. Der Auswärtssieg gegen Darmstadt zuletzt war ein positives Signal, doch die Konstanz fehlt den Badenern in dieser Saison noch.

In der Tabelle trennen die beiden Teams einige Plätze. Paderborn steht näher an den Aufstiegsrängen, während der KSC Boden gutmachen muss, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Für Paderborn geht es darum, nach zwei Pleiten wieder in die Spur zu finden und die eigene Stärke vor heimischem Publikum zu nutzen. Karlsruhe braucht Punkte, um die eigenen Ambitionen am Leben zu erhalten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Das Spiel zwischen Paderborn und Karlsruher SC beginnt am 08.05.2026, 18:30.

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Anstoßzeit Paderborn gegen Karlsruher SC

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Home Deluxe Arena

Paderborn vs. Karlsruher SC: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Paderborn durchlebt eine schwierige Phase. Aus den jüngsten fünf Ligaspielen holte das Team nur zwei Siege, kassierte aber auch zwei Niederlagen in Serie. Das 1:5 gegen Elversberg war besonders schmerzhaft und folgte auf ein 2:3 gegen Schalke 04. Zuvor hatte Paderborn noch stark gewirkt: Ein 4:3-Erfolg gegen Magdeburg und ein 2:0-Auswärtssieg bei Greuther Fürth zeigten die Torgefahr der Mannschaft. Insgesamt traf Paderborn in diesen fünf Partien zwölfmal, kassierte aber auch zehn Gegentore.

Karlsruher SC präsentiert sich ebenfalls wechselhaft. Drei Niederlagen stehen zwei Siegen gegenüber, darunter ein überzeugender 4:1-Erfolg gegen Arminia Bielefeld. Zuletzt gewann der KSC 2:1 gegen Darmstadt und zeigte damit Reaktionsvermögen nach zuvor drei Niederlagen am Stück. In der Defensive blieb Karlsruhe in keiner der fünf Partien ohne Gegentor.





Bilanz direkte Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im Dezember 2025 statt, als Paderborn beim KSC mit 4:0 gewann – ein deutliches Ergebnis, das die Auswärtsstärke der Ostwestfalen in dieser Serie unterstreicht. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Paderborn klar: drei Siege stehen einem KSC-Erfolg gegenüber, bei einem Unentschieden. Karlsruhe gelang zuletzt im Mai 2025 ein Heimsieg gegen Paderborn mit 3:0, doch seither hat Paderborn die Serie klar für sich entschieden.





Paderborn vs. Karlsruher SC: Die Tabellen

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