Am heutigen Donnerstagabend, den 19. März, kommt es in der UEFA Europa League zum Duell zwischen dem FC Porto und dem VfB Stuttgart. Das Achtelfinal-Rückspiel startet um 21 Uhr im Estadio do Dragao in Porto. Das Hinspiel verlor der VfB in der heimischen MHP Arena mit 1:2.

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RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei FC Porto heute live im Free TV und Live Stream?

Das Rückspiel des VfB Stuttgart beim FC Porto wird für Fans auch ohne Pay-TV zugänglich sein. Die Partie aus dem Estadio do Dragao läuft live im Free-TV bei RTL.

Der Sender hält in Deutschland die Übertragungsrechte an der Europa League und zeigt an jedem Spieltag eine ausgewählte Begegnung kostenlos im Fernsehen. Für den kommenden Donnerstag hat sich RTL für das Aufeinandertreffen zwischen Porto und dem VfB entschieden.

Wer darüber hinaus weitere Spiele oder die Konferenz verfolgen möchte, kann auf den Streamingdienst RTL+ ausweichen. Dort sind zusätzliche Begegnungen des Spieltags live zu sehen.

Anstoßzeit FC Porto gegen VfB Stuttgart

Europa League - Playoffs Estadio do Dragao

FC Porto vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

News über den FC Porto und VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Porto einen wichtigen Dreier in der Bundesliga eingefahren. Am Sonntagabend setzten sich die Schwaben mit 1:0 gegen RB Leipzig durch und im Kampf um die Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Deniz Undav erzielte den Treffer des Tages. Auch im Hinspiel gegen Porto gelang dem Nationalstürmer der einzige Treffer für den VfB.

Form

Bilanz direkte Duelle

POR Letztes Spiel VFB 1 Sieg 0 Unentschieden 0 Siege VfB Stuttgart 1 - 2 FC Porto 2 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 1/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

FC Porto vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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