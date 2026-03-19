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Dennis Klose

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei FC Porto heute live im Free TV und Live Stream?

In der Europa League kommt es heute zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Porto und VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstagabend, den 19. März, kommt es in der UEFA Europa League zum Duell zwischen dem FC Porto und dem VfB Stuttgart. Das Achtelfinal-Rückspiel startet um 21 Uhr im Estadio do Dragao in Porto. Das Hinspiel verlor der VfB in der heimischen MHP Arena mit 1:2.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart bei FC Porto heute live im Free TV und Live Stream?

RTL+Hier ansehen

Das Rückspiel des VfB Stuttgart beim FC Porto wird für Fans auch ohne Pay-TV zugänglich sein. Die Partie aus dem Estadio do Dragao läuft live im Free-TV bei RTL.

Der Sender hält in Deutschland die Übertragungsrechte an der Europa League und zeigt an jedem Spieltag eine ausgewählte Begegnung kostenlos im Fernsehen. Für den kommenden Donnerstag hat sich RTL für das Aufeinandertreffen zwischen Porto und dem VfB entschieden.

Wer darüber hinaus weitere Spiele oder die Konferenz verfolgen möchte, kann auf den Streamingdienst RTL+ ausweichen. Dort sind zusätzliche Begegnungen des Spieltags live zu sehen.

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Anstoßzeit FC Porto gegen VfB Stuttgart

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Europa League - Playoffs
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FC Porto vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

FC Porto vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

FC PortoHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestVFB
99
D. Costa
5
J. Bednarek
20
A. Costa
12
Z. Sanusi
4
J. Kiwior
13
P. Rosario
42
S. Fofana
10
G. Veiga
7
W. Gomes
17
B. Sainz
29
T. Moffi
33
Alexander Nübel
28
N. Nartey
29
F. Jeltsch
24
J. Chabot
7
Maximilian Mittelstädt
18
J. Leweling
26
D. Undav
10
Chris Führich
6
A. Stiller
16
A. Karazor
9
E. Demirovic

4-2-3-1

VFBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • F. Farioli

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Hoeness

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über den FC Porto und VfB Stuttgart 

Der VfB Stuttgart hat nach der 1:2-Heimniederlage gegen den FC Porto einen wichtigen Dreier in der Bundesliga eingefahren. Am Sonntagabend setzten sich die Schwaben mit 1:0 gegen RB Leipzig durch und im Kampf um die Champions League ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Deniz Undav erzielte den Treffer des Tages. Auch im Hinspiel gegen Porto gelang dem Nationalstürmer der einzige Treffer für den VfB. 

Form

POR
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

VFB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

POR

Letztes Spiel

VFB

1

Sieg

0

Unentschieden

0

Siege

2

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
1/1
Beide Teams haben getroffen
1/1

FC Porto vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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