RTL, NITRO oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt VfL Bochum vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im Free TV und Live Stream?

Am 25. Spieltag der 2. Bundesliga trifft der VfL Bochum im heimischen Ruhrstadion auf den 1. FC Kaiserslautern. Anpfiff am heutigen Samstag, den 7. März, ist um 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sport1, RTL oder Sky für VfL Bochum vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream?

RTL präsentiert das wöchentliche Top-Spiel der 2. Bundesliga auch heute live und kostenlos. Die Berichterstattung direkt aus dem Bochumer Ruhrstadion startet um 20:15 Uhr, bevor um 20:30 Uhr der Anpfiff ertönt. Parallel zur TV-Ausstrahlung bietet der Streamingdienst RTL+ einen Live-Stream der Begegnung an. Moderatorin Laura Wontorra und Experte Felix Kroos führen durch den Abend. Sobald der Ball rollt, übernimmt Marco Hagemann am Mikrofon.

Parallel zur Free-TV-Übertragung zeigt auch Sky das Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FCK heute live auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2. Die Berichterstattung beginnt um 20:00 Uhr. Stefan Hempel und Experte Torsten Mattuschka versorgen die Zuschauer mit Analysen und Interviews, bevor Hannes Herrmann zum Anpfiff um 20:30 Uhr das Kommentar-Mikrofon übernimmt. Für mobile Nutzer steht die Partie zudem als Livestream über Sky Go bereit.

Anstoßzeit VfL Bochum gegen Kaiserslautern

VfL Bochum vs Kaiserslautern: Aufstellungen

VfL Bochum vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer Uwe Rösler Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfL Bochum

Seit mittlerweile vier Partien wartet die Mannschaft auf einen dreifachen Punktgewinn. Nach einer Serie von drei Unentschieden folgte zuletzt eine bittere 1:2-Pleite bei Fortuna Düsseldorf. Zwar belegt der VfL aktuell noch den zehnten Tabellenplatz doch das Polster auf die Abstiegsränge ist auf gefährliche vier Zähler geschrumpft.

News über Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern musste zuletzt ebenfalls eine 1:2-Niederlage hinnehmen. In der Heimpartie auf dem Betzenberg unterlag man dem SC Paderborn, wobei Cheftrainer Torsten Lieberknecht zusätzlich mit einem Platzverweis belegt wurde.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Bochum vs Kaiserslautern: Die Tabellen

