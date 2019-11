Roter Stern Belgrad vs. Tottenham Hotspur: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Champions League

In Gruppe B der steht ein richtungsweisendes Spiel an, wenn heute Abend (Mittwoch) bei antritt. Anpfiff im serbischen Stadion Rajko Mitic ist um 21 Uhr.

Im Hinspiel in London ließen die Spurs nichts anbrennen und siegten souverän mit 5:0 gegen Belgrad. Nachdem das Team von Trainer Mauricio Pochettino allerdings gegen Bayern München (2:7) und Olympiakos Piräus (2:2) nicht gewinnen konnte, haben die Engländer nur einen Punkt Vorsprung auf die Serben.

Ob sich Tottenham-Star Heung-min Son vollständig auf die Begegnung heute Abend konzentrieren kann, wird sich zeigen. Am vergangenen Wochenende kämpfte er nach einem Horrorfoul an FC Evertons Andre Gomes, der sich den Knöchel brach, mit den Tränen.

Ihr wollt Belgrad gegen Tottenham live verfolgen? Dann lest hier alle Informationen zur Übertragung! Außerdem präsentieren wir die Aufstellungen, sobald sie offiziell verkündet wurden.

Das heutige Duell ist nicht nur für alle Belgrad- und Tottenham-Fans von Bedeutung. Auch Bayern-Anhänger wird der Spielverlauf der beiden kommenden Gegner interessieren. Doch läuft das Spiel überhaupt im TV?

Leider nein, kein deutschsprachiger Fernsehsender hat sich die Übertragungsrechte sichern können und wird somit weder im Free-TV noch im Pay-TV vollständig gezeigt. Lediglich Ausschnitte der Partie werden auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD in der Konferenz laufen.

Wer die kompletten 90 Minuten aus Belgrad live verfolgen möchte, kann allerdings auf den LIVE-STREAM von DAZN zurückgreifen. Wie Ihr den abrufen könnt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Der Pay-TV-Sender Sky und die Streaming-Plattform DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Champions League. Roter Stern Belgrad gegen Tottenham Hotspur hat jedoch ausschließlich DAZN im Programm.

Pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr wird live aus Belgrad berichtet, wenn Euch Matthias Naebers als Kommentator empfängt und während der kompletten 90 Minuten begleitet.

Um den Stream abspielen zu können, benötigt Ihr lediglich eine stabile Internetverbindung auf Eurem Endgerät und ein Abonnement bei DAZN.

Sobald Ihr Euer Konto eingerichtet habt, könnt Ihr mithilfe der DAZN-App sämtliche LIVE-STREAMS abrufen, egal ob auf dem Smartphone, Tablet, Laptop, PC, MacBook oder Smart-TV. Über die Playstation und den Amazon Fire TV Stick könnt Ihr DAZN sogar auf herkömmlichen TV-Geräten schauen.

Im DAZN-Programm sind übrigens nicht nur Spiele der Champions League enthalten, auch die , , und sogar Freitags- und Montagsspiele der stehen Euch zur Verfügung.

Ihr habt die Live-Übertragung des Spiels verpasst? Kein Problem, denn auf DAZN steht Euch bereits kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights zwischen Belgrad und Tottenham zur Verfügung.

Somit könnt Ihr die besten Szenen von Harry Kane, Heung-min Son und Belgrad-Kapitän Marko Marin im Nachhinein anschauen. Wem diese Ausschnitte nicht reichen, für den hat liefert DAZN sogar Zugriff zum kompletten Re-Live der Begegnung.

Voraussetzung hierfür ist allerdings wieder das Abonnement beim Streaming-Dienst. Unter diesem Link findet Ihr alle Informationen zur Anmeldung.

Selbstverständlich werdet Ihr auch auf Goal.com bestens aus Belgrad informiert. Hier könnt Ihr die Roter Stern gegen Tottenham im LIVE-TICKER verfolgen und verpasst keine spielentscheidende Aktion.

Im Minutentakt bekommt Ihr hier den Spielverlauf geschildert und erhaltet interessante Zahlen und Statistiken an die Hand. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

