Reicht dem BVB gegen Mainz ein Unentschieden, um Deutscher Meister zu werden?

Borussia Dortmund kann am Samstag endlich mal wieder Deutscher Meister werden. Reicht dafür sogar schon ein Unentschieden gegen Mainz?

Borussia Dortmund kann nach elf Jahren endlich mal wieder Deutscher Meister werden. Am 34. Spieltag der Bundesligasaison 2022/23 steht für den BVB zunächst noch das Heimspiel gegen Mainz 05, ehe man mit möglichen Feierlichkeiten beginnen kann.

Der BVB hat den Titel selbst in der Hand, dennoch ist die erste Meisterschaft seit 2012 noch nicht perfekt und in trockenen Tüchern. Denn auch der zweitplatzierte FC Bayern hat rechnerisch noch immer eine Chance auf den Titel.

Was muss passieren, damit der BVB Deutscher Meister wird bzw. reicht im Heimspiel gegen Mainz am Samstag sogar schon ein Unentschieden zum Titel? GOAL erklärt es Euch.

Bundesliga 2022/23: Die Ausgangslage vor dem 34. Spieltag

Platz Team Tore Punkte 1 Dortmund 81:42 70 2 Bayern 90:37 68

Die Ausgangslage ist klar: Borussia Dortmund geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag - der Titel läuft also nur über den BVB. Der Vorsprung auf Verfolger Bayern München beträgt zwei Punkte, gewinnt das Team von Trainer Edin Terzic also das Duell gegen Mainz, ist man Meister - egal, was Bayern im Parallelspiel beim 1. FC Köln macht.

BVB gegen Mainz: Reicht ein Unentschieden zur Meisterschaft?

Muss der BVB unter Umständen aber gar nicht gegen Mainz gewinnen und kann trotzdem Meister werden? Diese Frage lässt sich nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantworten, denn das hängt auch vom FC Bayern ab.

Für ein Remis gibt es in der Bundesliga für beide Mannschaften jeweils einen Punkt, womit der BVB auf 71 Zähler käme. Damit würde der Vorsprung auf den FC Bayern München rechnerisch drei Punkte betragen.

Was passiert, wenn der BVB gegen Mainz nur unentschieden/remis spielt?

Ein Unentschieden würden dem BVB nur reichen, wenn Bayern München sein Spiel beim 1. FC Köln nicht gewinnt. Verliert Bayern (dafür gibt es keine Punkte) oder spielt Bayern ebenfalls remis, wäre der BVB auch bei einem Unentschieden gegen Mainz Deutscher Meister.

Gewinnt Bayern aber in Köln, gibt es dafür drei Punkte. Somit hätte Bayern München bei einem gleichzeitigen Remis des BVB gegen Mainz ebenfalls 71 Punkte, womit beide Teams punktgleich wären.

Getty Images

Deutscher Meister 2023: Was passiert bei Punktgleichheit?

Sind zwei Teams nach einem Spieltag oder am Ende der Saison punktgleich, wird nicht etwa der direkte Vergleich herangezogen (den Bayern nach einem 2:2 und einem 4:2 gewonnen hätte), sondern das Torverhältnis beider Mannschaften.

Und hier zieht der BVB den Kürzeren gegenüber Bayern München. Dortmund weist aktuell ein Torverhältnis von +39 auf, was bei einem Unentschieden gegen Mainz weiterhin gleichbliebe. Bayern steht aktuell bei einem Torverhältnis von +53, was bei einem Sieg in Köln mindestens noch um einen Treffer ansteigen würde.

Gewinnt Bayern München also in Köln und erreicht der BVB nur ein Unentschieden gegen Mainz, wäre der BVB nicht Deutscher Meister - sondern der FC Bayern.

Reicht dem BVB gegen Mainz ein Unentschieden, um Deutscher Meister zu werden?

Zusammenfassend bleibt zu sagen: dem BVB reicht ein Unentschieden gegen Mainz, um Deutscher Meister zu werden, wenn Bayern München gleichzeitig beim 1. FC Köln nicht gewinnt.

Verliert Bayern in Köln, dann könnte sich Dortmund ebenfalls sogar auch eine Niederlage gegen Mainz erlauben und wäre trotzdem Deutscher Meister.