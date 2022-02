Real Sociedad vs. RB Leipzig live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag gehen die Rückspiele der Playoff-Runde in der Europa League über die Bühne. In einer der Begegnungen, die um 18.45 Uhr stattfinden, gastiert RB Leipzig bei Real Sociedad. Damit messen sich zwei Teams, die in LaLiga und in der Bundesliga jeweils um ein Ticket für die Champions League kämpfen. Das Hinspiel endete 2:2.

In der Europa-League-Vorrunde belegte Real Sociedad in der Gruppe B mit neun Punkten den zweiten Platz. Hierbei holten die Basken drei Zähler weniger als die AS Monaco und einen mehr als die PSV Eindhoven. Gegen den Gruppensieger fuhr die Mannschaft von Imanol Alguacil ein Heimremis und eine Auswärtsniederlage ein.

RB Leipzig musste sich in der Hammergruppe A der Champions League hinter Manchester City und Paris Saint-Germain mit dem dritten Platz begnügen. Die seit Anfang Dezember von Domenico Tedesco betreuten Sachsen nahmen sieben Punkte mit. Diese kamen allesamt in der Rückrunde zustande. Hierbei gelangen unter anderem zuhause ein Unentschieden gegen PSG und ein Dreier gegen die Citizens.

Im Rückspiel des Playoffs für das Achtelfinale in der Europa League treffen heute um 18.45 Uhr Real Sociedad und RB Leipzig aufeinander. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Real Sociedad vs. RB Leipzig heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Real Sociedad vs. RB Leipzig Datum: Donnerstag, 24. Februar 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Reale Arena (Donostia-San Sebastian)

Real Sociedad gegen RB Leipzig heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

RTL Deutschland hält Senderechte an der Europa League sowie an der Conference League und zeigt zahlreiche Begegnungen aus diesen beiden Wettbewerben live. Hierbei läuft pro Spieltag entweder bei RTL oder bei NITRO eine Partie im Free-TV. Doch wie sieht es um die Übertragung des Rückspiels Real Sociedad vs. RB Leipzig aus?

Real Sociedad vs. RB Leipzig heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine guten Nachrichten. Denn: RTL strahlt heute um 21.00 Uhr das Europa-League-Rückspiel von Borussia Dortmund bei den Glasgow Rangers aus. Infolgedessen könnt Ihr Euch die Partie Real Sociedad vs. RB Leipzig ausschließlich bei RTL+ anschauen. Damit meinen wir das Streamingportal von RTL Deutschland, das bis Anfang November noch TVNOW hieß.

Real Sociedad vs. RB Leipzig heute live im TV bei RTL+

Obendrein stellt die Übertragung des Spiels Real Sociedad – RB Leipzig einen Premium-Inhalt dar. Daher müsst Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo abgeschlossen haben. Hierfür müsst Ihr monatlich 4,99 Euro oder 7,99 Euro bezahlen. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr das Paket auf zwei Geräten nützen und Ihr seht die Werbung ausschließlich in den Live-Streams der Sender. Hier findet Ihr etliche Informationen zu den Deals mit RTL+.

Die Abonnenten beim Streaming-Anbieter können nicht ausschließlich die Begegnungen Real Sociedad – RB Leipzig und Glasgow Rangers – BVB mitverfolgen. Um 18.45 Uhr könnt Ihr Euch zusätzlich zum Spiel in San Sebastian vier weitere Partien ansehen. Hierbei handelt es sich um Maccabi Tel Aviv – PSV Eindhoven, Lazio Rom – Porto, Dinamo Zagreb – Sevilla und um Olympiakos Piräus – Atalanta.

Danach gehen zeitgleich mit der Partie des BVB in Glasgow jene zwischen Slavia Prag und Fenerbahce sowie zwischen Napoli und Barcelona über die Bühne. Doch notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Spiels Real Sociedad gegen RB Leipzig:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Sender: RTL+

Real Sociedad – RB Leipzig heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Der Vertragsabschluss mit RTL+ erfolgt in Windeseile. Im darauffolgenden Schritt müssen Besitzer von Smart-TVs die Gratis-App installieren. Alternativ besteht die Möglichkeit, traditionelle Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu verbinden.

Real Sociedad gegen RB Leipzig heute im LIVE-STREAM sehen

Die letztgenannte Option ist mithilfe der LIVE-STREAMS, die RTL+ zum kompletten Programm anbietet, umsetzbar. Ferner könnt Ihr bei einer adäquaten Internetverbindung die Übertragung des Spiels Real Sociedad gegen RB Leipzig von überall aus mitverfolgen. Hierfür eignen sich auch Smartphones und Tablets.

Zudem könnt Ihr mit einem Premium- oder einem Premium-Duo-Abo rund um die Uhr die Live-Streams der Sender der RTL-Gruppe (RTL, RTL ZWEI, VOX, NITRO usw.) nützen. Zusätzlich können sich Sportfans die Spiele der Fußball-Nationalmannschaft sowie Motorsport ansehen.

Zu Real Sociedad vs. RB Leipzig via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL zur Partie zwischen Real Sociedad und RB Leipzig im Bilde bleiben. Hierbei könnt Ihr Euch sowohl für die Begegnung in San Sebastian als Einzelspiel als auch für eine Konferenz entscheiden. Auf jeden Fall informieren wir Euch zu den Treffern, nennenswerten Torchancen, Karten und Wechseln. Das geschieht auch mithilfe von Push-Nachrichten.

Real Sociedad gegen RB Leipzig im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League heute live übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

Real Sociedad vs. RB Leipzig heute live: Die Aufstellung

Ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff teilen wir Euch die Aufstellungen mit.