Real Madrid: Toni Kroos verlängert offenbar Vertrag bis 2024

Toni Kroos wird Real Madrid wohl über den Sommer hinaus erhalten bleiben, nachdem er seinen Vertrag bis 2024 verlängern wird.

WAS IST PASSIERT? Toni Kroos bleibt offenbar ein weiteres Jahr bei Real Madrid. Wie die Marca berichtet, hat der 33-Jährige den Königlichen mitgeteilt, dass er seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängern will. Und dies stößt demnach auf Gegenliebe.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits im Vorjahr hatte Real Madrid eine Verlängerung bis 2024 angestrebt, damals jedoch blockte Kroos noch ab und wollte zunächst schauen, ob ihm sein Körper ein weiteres Jahr im Profifußball nach 15 Jahren im Geschäft erlaube.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kroos wechselte 2014 vom FC Bayern München zu Real Madrid und gewann unter anderem viermal mit dem 'weißen Ballett' die Champions League.