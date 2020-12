Champions League live: Real Madrid - Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER - 2:0

Borussia Mönchengladbach kann heute bei Real Madrid aus eigener Kraft in das Achtelfinale der Champions League einziehen. Den LIVE-TICKER gibt's hier.

Schafft gegen heute die Sensation und zieht in das Achtelfinale der UEFA ein? Um 21 Uhr wird das Spiel in Madrid angepfiffen.

Die Gruppe der Fohlen hat es in sich: Gladbach, Real, und auch können allesamt noch weiterkommen. Wer schafft den Sprung in die K.-o.-Runde?

Real Madrid vs. Gladbach Halbzeit - 2:0 (2:0) Tore: 1:0 Benzema (9.), 2:0 Benzema (32.) Aufstellung Real Madrid Courtois - Vazquez, Ramos, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Benzema, Rodrygo Aufstellung Gladbach Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt - Kramer, Neuhaus - Embolo, Stindl, Thuram - Plea Gelbe Karten: -

Halbzeit | Auf der Zielgerade droht Borussia Mönchengladbach das Achtelfinale der Champions League zu verspielen. Freilich stellt ein Auswärtsspiel bei Real Madrid immer eine ganz besondere Herausforderung dar. Und der scheinen die Fohlen heute nicht gewachsen zu sein. Nach 45 Minuten führen die Königlichen im Estadio Alfredo di Stefano mit 2:0. Von Beginn an machten die Gastgeber deutlich, dass ihnen ganz genau bewusst war, was heute auf dem Spiel steht. Um aus eigener Kraft im Wettbewerb zu verbleiben, braucht es einen Sieg. Und daran arbeitete Real permanent. Gleich mit dem ersten Torschuss kamen die Männer von Zinedine Zidane zum Erfolg.

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Halbzeit in der Champions League

45.+1. | Dann hat Björn Kuipers erst einmal genug gesehen und bittet die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

43. | Jetzt nagelt Luka Modric die Pille aus 13, 14 Metern oben rechts in den Winkel. Der Jubel aber bleibt dem kroatischen Vizeweltmeister im Halse stecken, denn da ertönt der Abseitspfiff. Raphael Varane hat sich in der Entstehung bei einem Pass von Toni Kroos in der verbotenen Zone befunden.

39. | Von der rechten Seite spielt Lucas Vazquez die Kugel gefühlvoll in die Mitte. Auf Höhe des ersten Pfostens nimmt Luka Modric den Ball direkt mit dem rechten Fuß. In höchster Not ist Yann Sommer zur Stelle, um den Einschlag unten im rechten Eck zu verhindern.

37. | Aus der zweiten Reihe nimmt Florian Neuhaus Maß. Der Rechtsschuss fliegt genau auf der anderen Seite am Kasten der Madrilenen vorbei.

36. | Nach einer Flanke von Alassane Plea holt sich Marcus Thuram den Kopfball, setzt diesem links am Gehäuse von Thibaut Courtois vorbei.

33. | Nun wird es natürlich schwer für die Borussen. Zwei Tore fehlen, um es aus eigener Kraft ins Achtelfinale zu schaffen. Es muss etwas nach vorn passieren. Und hinten dürfen die Fohlen nun eigentlich gar nichts mehr zulassen.

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER, 2:0 durch Benzema

31. | Tooooor! REAL MADRID - Borussia Mönchengladbach 2:0. Auf dem rechten Flügel darf Rodrygo schalten und walten. Nico Elvedi geht nicht entschlossen hin. So kann der Brasilianer eine präzise Flanke anbringen. Erneut hat Karim Benzema zu viel Platz, geht am Torraum zum Kopfball und setzt diesen aus knapp fünf Metern in die Maschen.

31. | Mit seinem Eckstoß von der linken Seite findet Toni Kroos insbesondere nicht wie gewünscht den Kopf von Sergio Ramos. Die Gladbacher klären.

30. | Nach einem Fehlpass von Matthias Ginter schalten die Königlichen um - über Karim Benzema und Vinicius. Letzterer holt zumindest eine Ecke raus.

27. | Spätestens jetzt wissen die Gladbacher, wo das gegnerische Tor hier im Alfredo di Stefano steht. Allerdings dürfen die Borussen nicht davon ausgehen, dass es Chancen in Hülle und Fülle geben wird. Es braucht also auch eine gewisse Effizienz.

25. | Plötzlich bietet sich den Gästen die riesige Chance zum Ausgleich. Durchs Zentrum spielt Florian Neuhaus den Ball steil in die Spitze. Alassane Plea geht völlig frei durch, hat im Sechzehner aber nicht die Nerven, hebt die Kugel zwar über Thibaut Courtois hinweg - aber rechts am Kasten vorbei.

22. | Links in Strafraum versucht sich Karim Benzema mit einem Rechtsschuss. Da aber steht Matthias Ginter im Weg und klärt zur Ecke, die in der Folge nichts einbringt.

19. | Entsprechend droht den Fohlen aktuell keine Gefahr. Allerdings bekommen die Jungs von Marco Rose momentan nach vorn wenig zustande. Real wirkt sehr konzentriert. Die Madrilenen wissen, dass es heute gilt.

17. | Real begnügt sich derzeit damit, das Geschehen weitgehend zu kontrollieren. Dem Gegner wird nicht viel angeboten. Selbst aber zeigen die Königlichen keine Zielstrebigkeit

14. | Den ersten Eckstoß in dieser Begegnung erarbeiten sich die Fohlen. Lars Stindl schreitet auf der linken Seite zur Tat. Thibaut Courtois zeigt gute Strafraumbeherrschung und fängt die Hereingabe souverän ab.

12. | Da sich zwischen Inter und Shakhtar noch nichts getan hat, würden die Borussen trotz des Gegentreffers zusammen mit Real ins Achtelfinale einziehen. Aber noch ist auch in Mailand lange zu spielen.

10. | Umgehend bemühen sich die Gäste um eine Reaktion. Halblinks im Sechzehner kommt Marcus Thuram zum Schuss, zielt mit dem rechten Fuß aber etwas zu zentral und scheitert an Thibaut Courtois.

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER, 1:0 durch Benzema

9. | Tooooor! REAL MADRID - Borussia Mönchengladbach 1:0. Nach einem Ballverlust von Lars Stindl schalten die Königlichen schnell um und nutzen den sich bietenden Raum. Von der rechten Seite flankt Lucas Vazquez, findet damit perfekt den Schädel von Karim Benzema, der zwischen zwei Glaadbacher Verteidigern hochsteigt und aus etwa sieben Metern unhaltbar oben ins linke Eck köpft. Für den französischen Stürmer ist das der dritte Saisontreffer in der Champions League.

8. | Jetzt schaffen es die Borussen erstmals in den Strafraum. Bei dem hoch aufsteigenden Ball geht Alassane Plea nicht entschlossen genug hin.

5. | In dem Wissen, gewinnen zu müssen, geben die Madrilenen den Rhythmus vor. Die Männer von Zinedine Zidane schieben weit hinten raus und versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen.

3. | Dann schaffen es die Hausherren bis an den gegnerischen Sechzehner. Toni Kroos legt den Ball rechts in die Box zu Luka Modric. Dessen hohe Flanke landet in den fangbereiten Armen von Yann Sommer.

2. | Anfangs kümmert sich ausnahmslos Real um den Ball. Beim ersten Versuch, ein klein wenig Zug rein zu bekommen, landet die Kugel im Aus. Über den folgenden Einwurf finden die Gäste über Ballbesitz so ein wenig ins Match.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff im Estadio Alfredo di Stefano - bei sechs Grad und wolkenlosem Himmel.

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Björn Kuipers. Der 47-jährige Niederländer hat als Assistenten seine Landsleute Sander van Roekel und Erwin Zeinstra dabei.

vor Beginn | Die Borussia kämpft ein wenig mit den hohen Belastungen in diesem Herbst. Neben den Höchstleistungen in der Königsklasse ließen die Fohlen national immer mal ein paar Federn. Von den letzten vier Bundesligapartien konnte nur eine gewonnen werden. Zuletzt musste man beim mit einem 2:2 zufrieden sein. In der Tabelle reicht das momentan lediglich für Platz 7. Spitzenreiter ist um sieben Zähler enteilt.

vor Beginn | Dagegen vermochte Real allenfalls in den Partien gegen Inter (3:2, 2:0) zu überzeugen. Darüber hinaus blamierten sich die Königlichen zweimal gegen Donezk (2:3, 0:2). Und dass es um den spanischen Rekordmeister nicht zum Besten bestellt ist, zeigt auch die Situation in der Primera Division. Dort kassierten die Männer von Zinedine Zidane bereits drei Saisonniederlagen und belegen mit sechs Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen Atletico lediglich Rang 4. National beendete Real am Samstag eine Serie von drei Begegnungen ohne Sieg - mit einem 1:0-Erfolg beim .

vor Beginn | Nach der bislang so bärenstarken Saison auf europäischer Bühne hätten sich die Gladbacher das Weiterkommen wahrlich verdient. In Mailand holten die Jungs von Marco Rose einen Punkt, trotzten den auch Real ab (jeweils (2:2). Danach wurde Shakhtar mit insgesamt 10:0 Toren deklassiert, ehe die unglückliche Heimniederlage gegen Inter folgte (2:3). Dennoch sind die Fohlen in dieser hammerharten Gruppe immer noch Tabellenführer.

vor Beginn | In der Gruppe B ist die Ausgangslage klar. Den Borussen genügt ein Punkt zum Erreichen des Achtelfinales. Ein Dreier würde definitiv den Gruppensieg bringen. Sollte es nicht nach Wunsch laufen, könnten die Fohlen schlimmstenfalls auf Rang 3 abrutschen, was den Trostpreis bedeuten würden. Real hat den deutlich größeren Druck. Wollen die Madrilenen den Verbleib in der Königsklasse aus eigener Kraft realisieren, dann sollten sie gewinnen. Unter Umständen könnte auch ein Remis reichen. Dann aber müsste Inter zugleich Shakhtar Donezk schlagen. Zurück nochmal zur Borussia: Sollte das heute in der spanischen Hauptstadt schiefgehen, müsste es im genannten Parallelspiel ein Unentschieden geben. Auch dann dürfte der VfL weiter in der Champions League mitspielen.

vor Beginn | Auf Seiten der Gäste gibt es zwei Umstellungen im Vergleich zur Vorwoche. Für Tony Jantschke (Knieprobleme) und Valentio Lazaro (Bank) spielen der genesene Nico Elvedi und Breel Embolo.

vor Beginn | Im Vergleich zur letzten Partie in der Königsklasse nimmt Zinedine Zidane drei Änderungen vor. Anstelle von Nacho, Marco Asensio (beide Bank) und Martin Ödegaard (muskuläre Probleme) rücken Sergio Ramos (zurück nach Verletzung), Casemiro und Vinicius in die Startelf von Real.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Champions League zur Begegnung zwischen Real Madrid und Borussia Mönchengladbach.

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Real Madrid:

Courtois - Vazquez, Ramos, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Vinicius, Benzema, Rodrygo

Aufstellung Gladbach:

Sommer - Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt - Kramer, Neuhaus - Embolo, Stindl, Thuram - Plea

Borussia Mönchengladbach kann beim Gruppen-Showdown in der Champions League bei Real Madrid auf Nico Elvedi zurückgreifen. Der Schweizer Nationalspieler steht nach überstandener Muskelverletzung in der Startformation für das Spiel am Mittwochabend. "Es wäre eine Punktlandung, wenn er spielen kann", hatte Trainer Marco Rose noch am Dienstag erklärt. Elvedi bildet gemeinsam mit Nationalspieler Matthias Ginter die Innenverteidigung.

Gladbach genügt beim spanischen Meister schon ein Punkt, um erstmals das Achtelfinale in der Champions League zu erreichen.

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Real Madrid hat nur eines seiner bisherigen fünf europäischen Duelle gegen Borussia Mönchengladbach verloren, aber sie haben auch nur ein Spiel gewonnen. Die anderen drei Spiele endeten unentschieden.

Das ist das erste europäische Auswärtsspiel von Mönchengladbach gegen Real Madrid in Europa seit Dezember 1985, als sie im Achtelfinale des UEFA-Pokals 1985/86 mit 0:4 verloren (Real Madrid kam mit einem Gesamtergebnis von 5:5 aufgrund der Auswärtstorregel weiter).

In den bisherigen fünf Spielen zwischen Real Madrid und Mönchengladbach fielen 20 Tore, also im Schnitt vier pro Spiel. Beide Mannschaften trafen je zehnmal.

Real Madrid hat zwei seiner bisherigen fünf Spiele in der laufenden Champions League verloren. Noch nie haben sie bisher in einer Saison in diesem Wettbewerb drei Gruppenspiele verloren.

Mönchengladbach versucht nun zum dritten Mal, die K.-o.-Phase der Champions League zu erreichen. 2015/16 und 2016/17 schafften sie dies nicht. Wenn sie eine Niederlage vermeiden, sind sie weiter.

Real geht vom dritten Platz aus in diese Partie, dennoch würden sie mit einem Sieg die nächste Runde erreichen. Sollte Real ausscheiden, wäre dies das erste Mal, dass sie in der Gruppenphase der Champions League scheitern. Bisher haben sie alle 28 Gruppenphasen dieses Turniers überstanden.

Real Madrid hat vier seiner letzten sieben Spiele in der Champions League verloren (S2 U1) – in den ersten 39 Spielen unter Zinedine Zidane verloren sie in diesem Wettbewerb nur fünf Spiele (S25 U9).

In den bisherigen fünf Spielen der laufenden Champions League war Mönchengladbach-Stürmer Alassane Plea an acht Toren direkt beteiligt (fünf Tore, drei Assists) – im Schnitt alle 45 Minuten.

In den 13 bisherigen Saisons, in denen Zinedine Zidane als Spieler oder Trainer in der Champions League mit dabei war, musste er nur einmal nach der Gruppenphase die Segel streichen. Dies geschah 2001/02, als er mit Juventus nach der ersten Gruppenphase ausschied.

Alassane Plea hat bei zwei Starteinsätzen in Folge in der Champions League zwei oder mehr Tore geschossen (drei gegen Schachtjor, zwei gegen Inter). Er ist der erst dritte Franzose, der das in diesem Wettbewerb geschafft hat - nach David Trezeguet (2003, Juventus) und Karim Benzema (2019, Real Madrid).

Real Madrid vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie der Champions League

Showdown bei den Königlichen: Borussia Mönchengladbach benötigt bei Real Madrid mindestens ein Unentschieden zum sicheren Einzug ins Achtelfinale.

Madrid/Mönchengladbach (SID) Der imponierende Ballsaal der Königlichen ist geschlossen, daher soll die Krönung einer denkwürdigen Vorrunde auf einem Nebenplatz erfolgen. Borussia Mönchengladbach genügt dafür beim Gruppen-Showdown in der Champions League bei Real Madrid ein Punkt, doch der Bundesligist fürchtet die Rache des bis aufs Blut gereizten spanischen Rekordmeisters.

"Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Wir müssen unglaublich leidenschaftlich und fleißig verteidigen. Jeder kennt die Qualität von Real", sagte Trainer Marco Rose vor der entscheidenden Begegnung im kleinen Estadio Alfredo Di Stefano am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Das legendäre Bernabeu-Stadion ist wegen Umbauarbeiten aktuell gesperrt.

Vor dem Abflug in die spanische Hauptstadt verspürte Rose allerdings auch "Vorfreude" auf die reizvolle Aufgabe. "Wir haben ein Endspiel vor der Brust, auf das wir uns alle freuen und das auch eine große Herausforderung ist", sagte er und stellte klar: "Wir haben ein Ziel - und das heißt Weiterkommen."

Mit einem Sieg oder Unentschieden würden die Gladbacher erstmals das Achtelfinale der Champions League erreichen. "Wir haben die beste Ausgangssituation von allen Teams und haben nun unser Finale. Das haben wir uns erarbeitet", sagte Christoph Kramer. Selbst bei einer Niederlage würde der fünfmalige deutsche Meister noch die K.o.-Runde erreichen, wenn es im Parallelspiel zwischen Inter Mailand und Schachtjor Donezk keinen Sieger gibt.

Auf diese Rechenspiele will sich bei der Borussia nach einer turbulenten Gruppenphase aber niemand einlassen. In Mailand und gegen Madrid wurde ein Sieg in letzter Sekunde verspielt, Donezk wurden in zwei Spielen zehn Tore eingeschenkt. Zuletzt folgte der etwas unglücklich vergebene Matchball im Rückspiel gegen Mailand (2:3).

"Nun müssen wir halt in Madrid das Ding zumachen", sagte Rose, der auf Tony Jantschke (Schleimbeutelverletzung), Ramy Bensebaini (positiv auf COVID-19) und Jonas Hofmann (Muskelbündelriss) verzichten muss. Immerhin flog Nico Elvedi nach dem Abschlusstraining mit nach Madrid. Ob der Innenverteidiger nach seiner Muskelverletzung spielen kann, ist aber noch offen.

Doch auch Real hat Sorgen. In der Ersatz-Arena auf dem Klubgelände, wo sonst die zweite Mannschaft spielt, hat sich die Ansammlung von Weltklassespielern zuletzt mehrfach blamiert. Nach zwei peinlichen Pleiten gegen Donezk droht Toni Kroos und Co. erstmals das Aus in der Vorrunde der Königsklasse.

Trainer Zinedine Zidane steht entsprechend unter Druck. Hoffnung macht dem Franzosen, dass seine Mannschaft in wegweisenden Spielen auch in dieser Saison abgeliefert hat. Im Clasico wurde Barcelona bezwungen, in der Champions League gab es zwei Erfolge gegen Inter. "Mein Team hat Charakter", betonte Zidane.

Zudem meldete sich Anführer Sergio Ramos nach seiner im Nations-League-Spiel gegen (6:0) erlittenen Verletzung wieder fit, der Erfolg bei Europa-League-Sieger FC Sevilla (1:0) gibt zusätzlich Selbstvertrauen. Die heißblütigen Spanier wollen sich unbedingt beweisen. "Real kann jederzeit die Sterne vom Himmel spielen", warnte Matthias Ginter bei DAZN und forderte: "Wir müssen mutig sein."

Sportdirektor Max Eberl zeigt vor dem Endspiel zwar "keine Angst, aber Respekt". Dies gilt aber auch umgekehrt. Im Hinspiel (2:2) führten die Gladbacher, die den Trostpreis Europa League sicher haben, bis kurz vor dem Ende 2:0.

Zudem hat die Borussia in Alassane Plea den besten Scorer der Champions League nach fünf Spielen in ihren Reihen (fünf Tore, drei Vorlagen). Für die Krönung außerhalb des Ballsaals der Königlichen ist also alles vorbereitet.

