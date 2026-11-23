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Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid gegen PSV: TV-Übertragung und Livestreams

In den Niederlanden ist Real Madrid gegen PSV live bei Ziggo Sport zu sehen. Über Ziggo Go können Sie das Spiel auch per Livestream auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop verfolgen. Wählen Sie unten den TV-Sender oder Livestream aus, der zu Ihnen passt.

Teamnews und Kader

In den vorliegenden Daten sind bei Real Madrid keine Verletzten oder Gesperrten aufgeführt. Der Klub bestätigte allerdings, dass Endrick wegen einer Muskelverletzung fehlt. Mourinhos voraussichtliche Startelf sieht so aus: Courtois, Militao, Dumfries, Cucurella, Rüdiger, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Diomande, Bernardo Silva und Mbappé.

Auch bei PSV wurden keine Verletzungen oder Sperren gemeldet. Bosz' voraussichtliche Startelf besteht aus Kovar, Kostic, Geertruida, Obispo, Dest, Mijnans, Perisic, Sano, Mauro Junior, Van Bommel und Til. Mögliche Neuigkeiten folgen kurz vor dem Anpfiff.

Aktuelle Form

Real Madrid gewann die letzten fünf Spiele und erzielte dabei 13 Tore bei 4 Gegentoren. Am Samstag gab es ein 2:1 gegen Celta de Vigo. Zuvor gewann die Mannschaft in der Champions League mit 3:2 bei AEK Athen und in LaLiga mit 2:1 beim FC Barcelona. Gegen Valencia und Racing Santander blieb die Defensive ohne Gegentor (jeweils 3:0).

PSV gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Die Mannschaft erzielte 18 Tore und kassierte 6 Gegentreffer. Am vergangenen Spieltag gewann PSV mit 4:1 bei NEC. Davor gab es ein 7:0 gegen Willem II und einen 5:2-Sieg bei SC Cambuur. Die einzige Niederlage war ein 1:2 zu Hause gegen Club Brügge in der Champions League.

Direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele Real Madrid RMA 1 PSV PSV 2 END 1 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Die Klubs trafen nur selten aufeinander. In den verfügbaren Daten ist lediglich ein Testspiel vom August 2007 verzeichnet, das PSV in Madrid mit 2:1 gewann. Der Dienstag markiert damit vor allem ein neues Kapitel zwischen zwei Mannschaften mit wenig gemeinsamer Geschichte.

Tabelle

In der Ligaphase der Champions League steht Real Madrid auf Platz zwei und gehört zur Spitzengruppe. PSV liegt auf Platz 24 und muss in den verbleibenden Spielen noch Punkte holen, um in der Tabelle zu klettern.