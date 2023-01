Real Madrid und der FC Barcelona duellieren sich um Gianluca Prestianni

Real Madrid bekommt im Werben um Gianluca Prestianni Konkurrenz vom FC Barcelona. Der Argentinier debütiert bereits mit 16 Jahren bei Vélez Sarsfield.

WAS IST PASSIERT? Die spanischen Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona haben offenbar denselben hoffnungsvollen Spieler ins Visier genommen. Dabei soll es sich laut der Marca um den 16 Jahre alten Gianluca Prestianni vom argentinischen Erstligisten Vélez Sarsfield handeln.

Vom Interesse Reals an Prestianni hatte die Marca bereits vor einigen Wochen berichtet. Neu ist, dass jetzt auch Barça auf das Talent aufmerksam geworden ist.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach der Weltmeisterschaft 2022 ist das Interesse von europäischen Topklubs an jungen argentinischen Spielern gestiegen. Waren in der Vergangenheit vor allem Manchester City und Benfica Lissabon auf dem argentinischen Markt aktiv, mischen sich nun auch die beiden spanischen Ausnahmevereine dort ein.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Prestianni ist 16 Jahre alt, debütierte im Mai aber in der Copa Libertadores für die Profis von Vélez und kam in der laufenden Saison in fünf Erstligaspielen zum Einsatz. Der Teenager bereitete dabei ein Tor vor.

BILD ZUR NEWS:

Getty/GOAL

WIE GEHT ES WEITER? Real Madrid und der FC Barcelona wollen die weitere Entwicklung Prestiannis genau beobachten. Da der Teenager im Sommer die italienische Staatsbürgerschaft erhalten wird, nimmt das argentinische Talent keinen Nicht-EU-Platz in Anspruch - was ihn für einen Transfer noch interessanter macht.