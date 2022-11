Real Madrid wohl an Argentinien-Talent Gianluca Prestianni interessiert

Real Madrid sieht sich immer nach neuen Talenten um. Nun soll ein Juwel aus Argentinien ins Visier der Königlichen geraten sein.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid ist auf der Suche nach neuen Talenten für die eigene Offensive offenbar auf Gianluca Prestianni vom argentinischen Erstligisten Vélez Sarsfield aufmerksam geworden. Das berichtet die Marca.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Königlichen gehören zu den Interessenten für Brasilien-Juwel Endrick, doch beim 16-jährigen Angreifer von Palmeiras gibt es hochkarätige Konkurrenz. Prestianni ist nun ein weiterer Name auf der Liste des Champions-League-Siegers.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Argentinier ist wie Endrick gerade einmal 16 Jahre alt, debütierte im Mai aber in der Copa Libertadores für die Profis von Vélez und kam in der laufenden Saison in fünf Erstligaspielen zum Einsatz. Der Teenager konnte sich jedoch noch nicht dauerhaft im Seniorenbereich etablieren und wartet noch auf seinen ersten Treffer.

WIE GEHT ES WEITER? Prestianni kommt am liebsten auf dem linken Flügel zum Einsatz, kann aber auch auf rechts oder im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Mit Rolando Zárate hat er einen ehemaligen Real-Profi als Berater, dieser soll mit dem spanischen Hauptstadt regelmäßig im Austausch stehen. Grundsätzliches Interesse aus Madrid soll vorhanden sein, dennoch soll zunächst die weitere Entwicklung abgewartet werden.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Real machte zuletzt mit Talentverpflichtungen aus Südamerika gute Erfahrungen. Vinícius Júnior beispielsweise wurde bereits als 16-Jähriger für 45 Millionen Euro von Flamengo verpflichtet und ist mittlerweile Leistungsträger. Rodrygo wurde mit 18 Jahren vom FC Santos verpflichtet und sammelt immer mehr Einsatzminuten.