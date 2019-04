Rayo Vallecano vs. Real Madrid: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung von LaLiga

In LaLiga empfängt Rayo Vallecano am Sonntag Real Madrid zum Stadtderby. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

gastiert am 35. Spieltag von bei Abstiegskandidat . Anstoß der Partie ist am Sonntag um 20.45 Uhr im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid.

Unter der Woche mussten die Hausherren beim FC Sevilla eine 0:5-Niederlage hinnehmen. Die Königlichen kamen ihrerseits beim FC Getafe nicht über ein 0:0 hinaus.

Mit 28 Punkten belegt Rayo Vallecano aktuell den letzten Tabellenplatz und braucht im Saisonendspurt somit jeden Punkt, um die Klasse doch noch zu halten.

Für die Königlichen geht es dagegen nur noch darum, Atletico Madrid in der Tabelle abzufangen. Meister dieser Saison, das steht seit Samstagabend fest, ist der FC Barcelona.

Die Vorzeichen scheinen somit klar verteilt zu sein, doch beim ersten Aufeinandertreffen in der laufenden Saison gab es für die Gäste nur ein knappes 1:0.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr Rayo Vallecano gegen Real Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

Rayo Vallecano vs. Real Madrid: Das Duell in der Übersicht

Duell Rayo Vallecano vs. Real Madrid Datum Sonntag, 28. April 2019 | 20.45 Uhr Ort Campo de Futbol de Vallecas, Madrid ( ) Zuschauer 14.710 Plätze

Rayo Vallecano gegen Real Madrid im TV anschauen - geht das?

Die Partie zwischen Rayo Vallecano und Real Madrid wird nicht im deutschen Free-TV übertragen. Weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Sender zeigen das Duell in LaLiga live, auch der Pay-TV-Sender Sky bietet keine Übertragung.

Deswegen muss aber niemand auf die Begegnung verzichten. Der Streamingdienst DAZN besitzt in die Rechte an LaLiga und wird deshalb auch Rayo Vallecano gegen Real Madrid in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Zwar wird die Begegnung nicht im TV gezeigt, mit wenigen Handgriffen könnt Ihr die Partie aber dennoch auf Eurem TV schauen. Mit der DAZN-App, die Ihr auf alle gängigen Smart-TVs laden könnt, bringt Ihr LaLiga auf Euren Fernseher.

Zudem lässt sich der LIVE-STREAM auch auf fast allen mobilen Geräten abrufen. Dafür müsst Ihr ebenfalls nur die DAZN-App herunterladen, die (zum Beispiel im Google Play-Store) zum Download zur Verfügung steht.

Rayo Vallecano vs. Real Madrid im LIVE-STREAM auf DAZN verfolgen

Wie bereits erwähnt, wird Rayo Vallecano gegen Real Madrid nur bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst liefert Euch die kompletten 90 Minuten im LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt am Sonntag bereits wenige Minuten vor dem Anstoß, der um 20.45 Uhr erfolgen wird. Sobald der Ball in Madrid rollt, begleiten Euch Kommentator Daniel Günther und Experte Peter Hyballa durch den Abend.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch DAZN-Abonnent sein. Für 9,99 Euro im Monat liefert Euch der Streamingdienst neben allen Spielen aus LaLiga auch die Duelle der Premier League, Serie A und Ligue 1.

Seit dieser Saison könnt Ihr auf DAZN auch die Spiele der Champions League und Europa League sowie die Bundesliga-Highlights schauen.

Und das Beste daran? Der erste Monat ist kostenlos. Vier Wochen könnt Ihr somit das komplette DAZN-Angebot testen.

Hier gibt es das gesamte Programm von DAZN in der Übersicht.

Real Madrid bei Rayo Vallecano: Die Partie im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt Rayo Vallecano gegen Real Madrid nicht im LIVE-STREAM bei DAZN schauen? Dann könnte der LIVE-TICKER von Goal die Lösung sein.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen relevanten Infos rund um die Partie. Auch während der 90 Minuten verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER keine Minute des LaLiga-Duells.

Rayo Vallecano vs. Real Madrid: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.