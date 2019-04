Der FC Barcelona gewinnt den Meistertitel in LaLiga

Die Blaugrana verteidigen ihren Titel vorzeitig. Nach dem Sieg gegen Levante ist Barcelona drei Spiele vor Schluss uneinholbar vorn.

Der ist erneut spanischer Meister. Die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde verteidigte ihren Titelgewinn aus der Saison 2017/18 vorzeitig durch einen 1:0-Heimsieg gegen am Samstagabend. Lionel Messi gelang dabei das goldene Tor.

Barcelona hätte bereits unter der Woche oder am Samstagnachmittag "auf dem Sofa" Meister werden können, allerdings wehrte Verfolger Atletico Madrid die Matchbälle mit Siegen gegen Valencia und Valladolid da jeweils noch ab.

FC Barcelona gewinnt seinen 26. Meistertitel

Nun allerdings hat es Barca aus eigener Kraft geschafft: Der Vorsprung der Katalanen auf Atleti beträgt drei Spieltage vor dem Saisonende neun Zähler - zwar könnten die Colchoneros nach Punkten also theoretisch noch gleichziehen, der dann entscheidende direkte Vergleich spricht aber ohnehin für Messi und Co.

Für Barcelona bedeutet es den 26. Meistertitel der Klubgeschichte und zudem die achte Meisterschaft in den vergangenen zehn Jahren. Barca hat außerdem noch die Chance, das Triple zu gewinnen. Die Meisterschaft ist eingetütet, im Finale der treffen die Blaugrana am 25. Mai auf den und in der stehen sie in der Runde der letzten Vier. Dort kommt es zum Duell der Giganten mit dem .