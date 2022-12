Portugal kann bei der WM in Katar noch den Titel gewinnen. Ob die Portugiesen schon einmal Weltmeister waren, verrät Euch GOAL.

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar lichtet sich das Teilnehmerfeld mehr und mehr. Portugal ist aktuell (Stand 10. Dezember) eine der Mannschaften, die noch Chancen auf den Titel haben.

Trotz der Querelen um Superstar Cristiano Ronaldo spielt Portugal bisher eine starke WM 2022. Nach zwei Siegen gegen Ghana (3:2) und Uruguay (2:0) sowie einer Niederlage gegen Südkorea (1:2) gelang der Einzug ins Achtelfinale als Gruppenerster. In der Runde er letzten 16 gelang ein überzeugender 6:1-Sieg gegen die Schweiz, der Portugal in den Kreis der Topfavoriten auf den Titel hievte.

War Portugal überhaupt schon einmal Weltmeister? Das verraten wir Euch in den nächsten Abschnitten.

War Portugal schon einmal Weltmeister?

Bislang konnten seit der ersten WM im Jahr 1930 gerade einmal acht verschiedene Nationen den Weltmeistertitel mindestens einmal für sich entscheiden: Uruguay, Italien, Deutschland, Brasilien, England, Argentinien, Frankreich und Spanien.

Getty Images

Aus dieser Aufzählung wird ersichtlich, dass Portugal bis jetzt noch nie Weltmeister war. Der Titel in Katar wäre also der größte Erfolg für das kleine Land in Südeuropa.

WM 2022: Das bisherige Abschneiden von Portugal bei Weltmeisterschaften

Die WM in Katar ist die 22. Weltmeisterschaft. Die erste fand 1930 in Uruguay statt. Man mag es kaum glauben, aber Portugal ist in diesem Jahr erst zum achten mal bei einer WM dabei.

Die erste WM-Teilnahme gelang 1966. Mit Ausnahmespieler Eusébio gelang in England mit dem dritten Platz bei der Premierenteilnahme eine große Überraschung. So gut schnitt Portugal bis heute nicht mehr bei einer WM ab.

Am nächsten dran, den dritten Platz zu toppen, war Portugal 2006 bei der WM in Deutschland. Nach einer Halbfinalniederlage gegen Frankreich wurde auch das Spiel um den 3. Platz verloren. 2010 und 2018 erreichte Portugal zudem das Achtelfinale. Bei den drei übrigen WM-Teilnahmen (1986, 2002, 2014) war jeweils nach der Vorrunde Endstation.

WM: Der größte Erfolg von Portugal

Weltmeister war Portugal bisher noch nicht, dafür aber Europameister.

2016 gewann Portugal die EM in Frankreich durch einen 1:0-Finalsieg nach Verlängerung gegen den Gastgeber. Das Tor zum Titel erzielte Éder in der 109. Spielminute.