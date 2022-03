Polen vs. Schweden live: Die WM-Qualifikation heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Dienstag um 20.45 Uhr stehen in der europäischen WM-Qualifikation zwei Play-off-Finals auf dem Programm. Hierbei treten unter anderem im Pfad B Polen und Schweden gegeneinander an. Damit messen sich die Nummer 28 und die Nummer 17 in der FIFA-Weltrangliste.

Polen beendete die Gruppe I mit 20 Punkten und sechs Zählern weniger als England auf dem zweiten Platz. Daraufhin verabschiedete sich Paulo Sousa und Czeslaw Michniewicz übernahm den Cheftrainer-Posten. Danach hätte das polnische Nationalteam im Play-off-Halbfinale daheim gegen Russland antreten sollen. Nach dem Ausschluss der Sbornaja zog Polen allerdings direkt ins Endspiel ein. Beim Michniewicz-Debüt holten Robert Lewandowski & Co. am Donnerstag ein Unentschieden in Schottland.

Schweden trat hingegen am Donnerstag planmäßig im Play-off-Halbfinale an. Dabei gelang der von Janne Andersson trainierten Auswahl nach Verlängerung ein 1:0-Heimsieg gegen Tschechien. Zuvor hatten die Blauen-Gelben die Gruppe B mit 15 Punkten und vier Zählern weniger als Spanien abgeschlossen.

Heute steigt das WM-Play-off-Finale zwischen Polen und Schweden. GOAL versorgt Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Polen vs. Schweden: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Polen vs. Schweden Datum: Dienstag, 29. März 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Stadion Slaski (Chorzow)

Polen gegen Schweden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Während der Gruppenphase der WM-Qualifikation konntet Ihr alle Partien des deutschen Nationalteams bei RTL mitverfolgen. Somit lief an jedem Spieltag eine Partie im Free-TV. Letztlich sicherte sich die DFB-Auswahl dank des ersten Platzes in der Gruppe J die Teilnehme an der WM 2022 in Katar. Doch welche Regelung gilt nun für die Übertragung der Playoff und unter anderem des Spiels Polen – Schweden?

Polen vs. Schweden heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL kann Euch in diesem Zusammenhang keine erfreulichen Nachrichten übermitteln. Denn: Es war von Anfang an klar, dass RTL im Laufe der gesamten WM-Qualifikation ausschließlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft zeigen durfte. Und da die Schützlinge von Hansi Flick bereits das Ticket für das Turnier in Katar gelöst haben, läuft keine Playoff-Begegnung im Free-TV. Das traf auf das Halbfinale zu, und gilt jetzt ebenso für die Endspiele. Und DAZN hält die Exklusivrechte an sämtlichen Begegnungen, die im Rahmen des WM-Playoffs stattfinden.

Polen vs. Schweden heute live im TV bei DAZN

Doch notiert Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des WM-Playoff-Finales Polen gegen Schweden:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Guido Hüsgen

Polen gegen Schweden heute im LIVE-STREAM sehen

Die zweitgenannte Vorgehensweise ist dank der LIVE-STREAMS, die DAZN zu seinem kompletten Programm zur Verfügung stellt, möglich. Außerdem könnt Ihr damit bei einer passenden Internetverbindung die Partie zwischen Polen und Schweden grundsätzlich von überall aus mitverfolgen. Dafür eignen sich ebenso Tablets und Smartphones.

Weitere WM-Play-off-Partien bei DAZN und Sportdigital.de

Zusätzlich könnt Ihr Euch heute ab 20.45 Uhr für die Übertragung des Finales im Pfad B, Portugal vs. Nordmazedonien oder für eine Konferenz entscheiden.

Wenn Ihr Euch für den afrikanischen Fußball interessiert, ist Euch ab 19.00 Uhr bei DAZNs Kooperationspartner Sportdigital.de geholfen. Denn: Dort könnt Ihr in einer Konferenz fünf Playoff-Rückspiele sehen. Hierbei handelt es sich um die Partien Senegal – Ägypten, Nigeria – Ghana, Algerien – Kamerun, Marokko – DR Kongo und Tunesien – Mali.

Zu Polen gegen Schweden via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum WM-Play-off-Finale Polen vs. Schweden im Bilde bleiben. Genauer gesagt informieren wir Euch zu sämtlichen Treffern, weiteren wichtigen Chancen, Platzverweisen, Verwarnungen und Wechseln.

Im Zuge dessen bekommt Ihr von uns als Zusatzservice Push-Nachrichten.

Polen gegen Schweden mittels TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER mitverfolgen: Die Übertragung der WM-Qualifikation

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Polen vs. Schweden: Die Aufstellungen zur WM-Qualifikation

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.