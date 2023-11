"Seine Unterstützung wird von unschätzbarem Wert sein": Petr Cech wird im Eishockey an Erstligisten verliehen

Petr Cech war einst ein Weltklasse-Fußballtorwart. Nun hat er es auch im Eishockey in die Erstklassigkeit geschafft.

WAS IST PASSIERT? Nach seinem Abschied vom Fußball ist der frühere Weltklassetorhüter Petr Cech auch im Eishockey ganz oben angekommen. Zweitligist Oxford City Stars verleiht den Tschechen an Titelverteidiger und Rekordmeister Belfast Giants aus der Elite League (EIHL), höchste Spielklasse in Großbritannien.

WAS WURDE GESAGT? "Petr ist ein hochdekorierter Athlet, der weiß, was es braucht, um Höchstleistungen zu erbringen", sagte Giants-Trainer Adam Keefe: "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung sowohl von den Oxford City Stars als auch von Petr selbst. Seine Unterstützung während dieser Leihfrist wird von unschätzbarem Wert sein."

WAS IST DER HINTERGRUND? Cech war im Sommer von den Chelmsford Chieftains innerhalb der NIHL1 nach Oxford gewechselt. Der Goalie, als Fußballer Champions-League- und Europa-League-Sieger, dazu mehrmaliger englischer Meister und Pokalsieger, hatte 2019 sein Debüt im Eishockey gegeben. Cech spielte in England für Chelsea und Arsenal.