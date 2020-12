BVB-Moments: Goal und Opel verlosen ein Dortmund-Trikot

Goal und Opel verlosen ein signiertes Trikot von Borussia Dortmund - jetzt abstimmen und gewinnen!

Goal und Opel präsentieren auch in der Saison 2020/21 die besten Szenen von . Nach jedem zweiten -Spieltag zeigen wir Euch die BVB Best Moments. Und das Allerbeste: Entscheide Dich für Deine persönliche Lieblingsszene - und gewinne so ein unterschriebenes BVB-Trikot.

Alles, was du dafür tun musst, ist den zugehörigen Facebook-Post zu kommentieren.

Welche Szene aus den letzten BVB-Partien dieser Saison stach für Dich besonders heraus? Zusammen mit Opel suchen wir aktuell den besten BVB-Moment.

Mehr Teams

Stimme jetzt in unserem Facebook-Post ab und gewinne ein nagelneues Trikot von Borussia Dortmund . Alles, was Du dafür tun musst, ist, auf den Gewinnspiel-Link zu klicken und für Deinen BVB-Moment abzustimmen.

Die Gewinner werden via Facebook von Goal benachrichtigt.

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen.