Nordirland vs. Deutschland: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

EM-Quali: Deutschland vs. Nordirland. Wer startet für die Nordiren? Wer steht für das DFB-Team in der Startformation? Hier gibt's die Aufstellungen.

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Nordirland . Die Partie findet am heutigen Montagabend in Belfast statt. Anstoß ist um 20.45 Uhr .

Das DFB-Team ist nach der 2:4-Niederlage gegen die Niederlande um Wiedergutmachung bemüht. Gegen die Nordiren wollen die Deutschen die Länderspielreise zumindest erfolgreich beenden und wichtige drei Zähler im Kampf um die EM-Teilnahme einfahren.

Baut Bundestrainer Joachim Löw seine Startaufstellung gegen die Nordiren um? In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Informationen zur Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland sowie zum Personal des DFB-Teams in den letzten Partien .

Nordirland vs. : Die Aufstellungen

Die DFB-Aufstellung von Joachim Löw gegen Nordirland:

Neuer - Klostermann, Ginter, Süle, Halstenberg - Kimmich, Kroos, Brandt - Gnabry, Reus, Werner

Der Bundestrainer nimmt im Vergleich zum Spiel gegen die zwei personelle Veränderungen vor. Für den verletzten Nico Schulz rückt Marcel Halstenberg auf die linke Abwehrseite.

Unglücksrabe Jonathan Tah muss zunächt auf der Bank Platz nehmen. Folglich ist davon auszugehen, dass Löw auf eine Viererkette umstellt und mit Julian Brandt ein zusätzliche Mittelfeldspieler auf dem Platz steht.

Aufstellung Nordirland:

Peacock-Farrell, Dallas, Evans, Cathcart, Lewis, Evans, Davis, McNair, Saville, McGinn, Washington

Nordirland vs. Deutschland: Das Duell in der EM-Qualifikation auf einen Blick

Duell Nordirland vs. Deutschland Datum Montag, 09. September 2019 || 20.45 Uhr Ort Windsor Park (Belfast, Nordirland) Zuschauer 18.500 Plätze

Nordirland vs. Deutschland: So ist die Personalsituation des DFB-Teams

Nach der 2:4-Niederlage vor heimischem Publikum im Hamburger Volksparkstadion gegen die Niederlande muss Bundestrainer Joachim Löw seine Startformation umbauen. Nico Schulz , der gegen Oranje auf der linken Abwehrseite begann, wird definitiv ausfallen. Der defensive Außenbahnspieler von Borussia Dortmund hat sich einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel zugezogen.

Auch Ilkay Gündogan kann gegen Nordirland nicht auflaufen. Den Mittelfeldspieler von Manchester City setzt ein grippaler Effekt außer Gefecht. Gegen die Niederlande stand Gündogan jedoch ohnehin nicht in der Startaufstellung, sondern wurde in der 61. Minute für Marco Reus eingewechselt.

Kai Havertz, Julian Brandt und Marcel Halstenberg pochen auf einen Startelfeinsatz im DFB-Team

Für den verletzten Nico Schulz könnte Marcel Halstenberg von RB Leipzig in die Anfangself rücken. Auch Kai Havertz und Julian Brandt drängen in die Startaufstellung . Sollte Bundestrainer Joachim Löw beiden Spielern das Vertrauen von Beginn an schenken, dürfte sich auch das System verändern. Während das DFB-Team gegen die Niederlande in einer 3-4-3-Formation agierte, könnte die deutsche Mannschaft gegen Nordirland im 4-3-3-System auflaufen . Damit würden sowohl Jonathan Tah als auch Timo Werner erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Nordirland vs. Deutschland: So könnte das DFB-Team spielen:

Die mögliche Startelf: Neuer - Halstenberg, Ginter, Süle, Klostermann - Havertz, Kimmich, Kroos - Brandt, Gnabry, Reus.

Nordirland vs. Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams im letzten Spiel gegen die Niederlande

Aufstellungen zu: Deutschland vs. Niederlande (2:4) am 06.09.2019

Die Startelf: Neuer - Schulz, Tah, Süle, Ginter, Klostermann - Kroos, Kimmich - Werner, Gnabry, Reus.

Nordirland vs. Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams in den letzten Spielen der EM-Qualifikation

Das vorletzte Duell in der EM-Qualifikation gewann die deutsche Nationalmannschaft souverän mit 8:0 gegen Estland. Hier gibt's die Aufstellung des DFB-Teams:

Die Startelf: Neuer - Schulz, Ginter, Süle, Kehrer - Gündogan, Kimmich, Goretzka - Sane, Gnabry, Reus.

Zuvor siegte das DFB-Team ebenfalls souverän, wenn auch knapper, mit 2:0 gegen Weißrussland. Hier gibt's die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft:

Die Startelf: Neuer - Schulz, Tah, Süle, Ginter, Klostermann - Gündogan, Kimmich - Sane, Gnabry, Reus.

Nordirland vs. Deutschland: Die Aufstellung des DFB-Teams im letzten Spiel gegen die Nordiren

Das letzte Mal trafen Deutschland und Nordirland in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in aufeinander. Im Oktober 2017 gewann das DFB-Team mit 3:1 gegen die Nordiren. Hier gibt's die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft.

Die Startelf: ter Stegen - Plattenhardt, Boateng, Hummels, Kimmich - Rudy, Kroos, Goretzka - Draxler, Wagner, Müller.

Nordirland vs. Deutschland: Die Länderspiel-Bilanz