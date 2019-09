BVB-Verteidiger Nico Schulz fällt für Länderspiel gegen Nordirland aus

Die deutsche Nationalmannschaft muss im richtungweisenden EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) bei Tabellenführer Nordirland den nächsten personellen Rückschlag wegstecken. Linksverteidiger Nico Schulz fällt wegen eines Teilrisses eines Bandes in der linken Fußwurzel aus.

