Niederlande gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

Die Niederlande empfängt Italien zum Top-Spiel in der Nations League. Goal erklärt Euch, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist.

Spitzenspiel in der Gruppe A der Nations League: Die empfängt die Gäste aus . Los geht's am Montagabend um 20.45 Uhr in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

In der Gruppe A kämpfen die beiden Favoriten Niederlande, Italien sowie Bosnien-Herzegowina und um den ersten Platz. Die Niederländer erwischten einen Start nach Maß und besiegten Polen im ersten Spiel mit 1:0. Unterdessen trennten sich Italien und Bosnien 1:1-Unentschieden.

Nun steigt also das Top-Spiel zwischen der Elftal und der Squadra Azzurra. Wer behält in diesem Duell die Oberhand?

Im folgenden Artikel liefern wir Euch alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung der Partie Niederlande gegen Italien am Montagabend im TV und LIVE-STREAM. Außerdem gibt es circa eine Stunde vor Anpfiff hier die Aufstellungen beider Mannschaften.

Niederlande gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übersicht

Wettbewerb : UEFA

: UEFA Datum : Montag, 7. September 2020

: Montag, 7. September 2020 Uhrzeit : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Ort : Amsterdam

: Amsterdam Schiedsrichter: Dr. Felix Brych

Niederlande gegen Italien heute live im TV sehen: Geht das?

Wie alle Nations-League-Partien ohne deutsche Beteiligung ist auch das Traditionsduell zwischen den Niederländern und den Italienern leider nicht im Free-TV zu sehen .

Doch das bedeutet nicht, dass Euch keine Möglichkeit bleibt, die Begegnung zu verfolgen! Zwar zeigt auch kein Pay-TV-Sender das Spiel, allerdings könnt Ihr auf den LIVE-STREAM bei DAZN zurückgreifen.

Dieser ist die einzige Option, die es Euch erlaubt, das Duell Niederlande vs. Italien heute Abend live und in voller Länge zu verfolgen.



Niederlande gegen Italien heute live im LIVE-STREAM sehen

Anpfiff ist wie erwähnt um 20.45 Uhr. DAZN geht allerdings bereits ab 20.30 Uhr auf Sendung - und zwar mit der Vorberichterstattung sowie allen nützlichen Infos rund um die Partie.

Moderator Tobi Wahnschaffe bringt Euch in Stimmung, ehe Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard Euch durch die vollen 90 Minuten begleiten.

Niederlande gegen Italien heute live im LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's!

Was Ihr dazu benötigt? Lediglich einen DAZN-Zugang. Habt Ihr bereits ein Abo beim Streamingdienst aus Ismaning, dann kann es direkt losgehen. Solltet Ihr noch nicht in den Genuss der zahlreichen Angebote von DAZN gekommen sein, dann könnt Ihr jetzt als Neukunde einsteigen. Das Gute daran? Ihr erhaltet die ersten 30 Tage des Abos gratis! Im Anschluss an den ersten Monat könnt Ihr dann ein kostenpflichtiges Abo abschließen, dabei gibt es zwei Möglichkeiten.

Abo bei DAZN - Diese Optionen gibt es:

Monatsabo für 11,99 Euro/mtl.

Jahresabo für 119,99 Euro im Jahr. Das entspricht auf den Monat heruntergerechnet rund 10 Euro monatlich.

Daneben habt Ihr auch mehrere Zahlungsmöglichkeiten. Es kommt sogar noch besser: DAZN ist jederzeit kündbar! Alle weiteren Infos findet Ihr unter diesem Link!

Ebenso bieten sich Euch diverse Möglichkeiten das Spiel zu verfolgen, sei es auf Eurem Fernseher oder einem mobilen Gerät. Denn DAZN lässt sich sowohl über den Browser als auch über die App nutzen. Letztere ist kompatibel auf Laptops, Smartphones, Tablets , Konsolen, dem Amazon Fire-TV-Stick oder auch auf Smart-TVs. Geht einfach dafür in den jeweiligen Store Eurer Wahl und holt Euch die kostenlose DAZN-App.

DAZN-App - Die Downloadlinks im Überblick:

Niederlande gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights der Partie

Ihr seid unterwegs und könnt das Spiel nicht verfolgen, wollt Euch aber im Anschluss die besten Szenen der Partie ansehen? Kein Problem, auch hier hilft Euch DAZN weiter!

Auf der Plattform könnt Ihr nach der Partie die Highlights des Spitzenspiels Niederlande vs. Italien sehen und habt somit quasi nichts verpasst.

Neben der Nations League könnt Ihr als DAZN-Kunden darüber hinaus auf eine Vielzahl weiterer Wettbewerbe zurückgreifen. Erlebt die , , oder live! Ihr seid auch an Sportarten außerhalb des Fußballs interessiert? Dann ist DAZN genau richtig für Euch! Denn hier gibt es außerdem die NFL, NHL, MLB, NBA, Premier League Darts oder Tennis ebenfalls live!



Niederlande gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Der kostenlose Ticker von Goal

Solltet Ihr die Partie nicht per LIVE-STREAM verfolgen können, aber dennoch auf dem Laufenden bleiben wollen, hat Goal die ideale Lösung für Euch: den kostenlosen Live-Ticker.

Damit verpasst Ihr keine Tore, strittigen Szenen, wichtigen Entscheidungen sowie Informationen rund um die Partie!

Niederlande gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn findet Ihr hier die Aufstellungen der beiden Mannschaften. Schaut also gegen 19.45 Uhr noch einmal vorbei und erfahrt, welche 22 Mann es heute Abend in der Nations League richten sollen!

🇮🇹🆚🇧🇦 Italy and Bosnia Herzegovina shared the spoils in their Group 1 opener in Florence... #NationsLeague — UEFA Nations League (@EURO2020) September 4, 2020

Niederlande gegen Italien heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Teamvergleich