PSG vs. Lille: Neymar mit Trage verletzt vom Platz gebracht

Neymar hat sich im Spiel gegen Lille am Knöchel verletzt. Der Superstar von PSG musste mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

WAS IST PASSIERT? Der französische Meister Paris St. Germain muss möglicherweise um den Einsatz von Starspieler Neymar im Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Bayern München am 8. März bangen. Beim Ligue-1-Spiel von PSG gegen Lille wurde der Brasilianer in der 51. Minute mit der Trage aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel vom Platz gebracht.

Der 222-Millionen-Euro-Mann schlug die Hände vors Gesicht, als er vom Platz getragen wurde und schüttelte den Kopf. Für ihn kam Hugo Ekitike aufseiten der Gastgeber zum Einsatz.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bei den Bayern muss Paris einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel im Prinzenparkstadion am vergangenen Dienstag wettmachen. Gegen Lille hatte Neymar in der 17. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0 für PSG getroffen.

Gegen OSC bot Paris die Troika Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe in der Anfangsformation auf. Wegen einer Verletzung am gleichen Knöchel war Neymar auch bei der WM-Endrunde in Katar mehrere Spiele bei den Brasilianern ausgefallen.

