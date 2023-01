MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim: TV, LIVE STREAM, TICKER - die 3. Liga heute live

Heute steigt die Partie MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim. GOAL hat alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute im TV, LIVE STREAM sowie im TICKER.

In diesen Tagen gehen in der 3. Liga die Partien des 19. Spieltags über die Bühne. Hierbei findet am Montag um 19.00 Uhr das Kräftemessen MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim statt. Die Zebras und die Schwarz-Blauen nahmen in dieser Saison 25 und 29 Punkte mit.

Beide Mannschaften gewannen drei ihrer jüngsten fünf Meisterschaftsspiele. Allerdings verabschiedete sich der MSV Duisburg mit einer Heimniederlage gegen Ingolstadt in die Pause. Danach setzte sich die Elf von Torsten Ziegner am 14. Januar in Saarbrücken mit 3:2 durch.

Waldhof Mannheim gewann am selben Tag zu Hause gegen 1860 München. Zuvor fuhr das Team von Christian Neidhart Mitte November ein Unentschieden in Oldenburg ein.

Am 19. Spieltag in der 3. Liga steigt heute um 19.00 Uhr die Partie MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim. Aber gibt es eine Übertragung im TV, LIVE STREAM sowie im TICKER? GOAL versorgt mit sämtlichen Infos.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim Datum: Montag, 23. Januar 2023 Uhrzeit: 19.00 Uhr Stadion: Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg)

MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Kanäle der ARD besitzen Rechte an Spielen der 3. Liga. Deshalb liefern Euch die öffentlich-rechtlichen Kanäle an jedem Wochenende einige davon ins Haus. Doch wie steht es um die Ausstrahlung der Begegnung MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim?

MSV Duisburg – Waldhof Mannheim heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr mit einer Übertragung des Aufeinandertreffens MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim im Free-TV gerechnet hattet, hat GOAL unerfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Nur Magenta Sport zeichnet sich für die Übertragung des Spiels in der Schauinsland-Reisen-Arena verantwortlich. Dieselbe Regel gilt normalerweise für alle Partien, die nicht samstags um 14.00 Uhr stattfinden.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim heute live im TV bei Magenta Sport

Somit benötigt Ihr für die TV-Ausstrahlung des Kräftemessens zwischen den Zebras und den Schwarz-Blauen einen Vertrag. Hierbei könnt Ihr bei Magenta Sport Jahres- und Monatsabos buchen. Zudem fließt der Telekom-Status in die Preise mit ein. Als Kunde müsst Ihr monatlich 4,95 Euro und 9,95 Euro auf den Tisch legen. Sonst belaufen sich die Tarife auf 9,95 Euro und 16,95 Euro. Auf der Homepage könnt Ihr mehr Infos dazu abrufen.

Samstags stehen beim Pay-TV-Anbieter um 14.00 Uhr Spiele in voller Länge und eine Konferenz zur Auswahl. Zudem beinhaltet das Angebot die Frauen-Bundesliga, Basketball (BBL, BBL Cup, EuroLeague, Länderspiele), die HBL sowie die DEL. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Drittligaspiels MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim:

Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Spielbeginn: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Kommentar: Christian Straßburger

Christian Straßburger Moderation: Thomas Wagner

MSV Duisburg – Waldhof Mannheim heute im LIVE STREAM sehen

Außerdem lohnt sich ein Vertrag auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Das liegt daran, dass Magenta Sport sein gesamtes Programm ebenso im LIVE-STREAM zeigt. Hinzu kommt, dass Ihr nicht extra für einzelne Spiele der 3. Liga ein Abo erwerben müsst. Das habt Ihr einer Kooperation der Plattform OneFootball mit dem Pay-TV-Anbieter zu verdanken. Jedoch müsst ihr 2,99 Euro pro Spiel bezahlen und die App herunterladen.

Zu MSV Duisburg gegen Waldhof Mannheim via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies könnt Ihr mit dem TICKER von GOAL zur Partie MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim auf dem neuesten Stand bleiben. Denn: Wir halten Euch zu allen bedeutenden Geschehnissen in der Schauinsland-Reisen-Arena im Bilde. Hierbei erhaltet Ihr Push-Mitteilungen.

MSV Duisburg vs. Waldhof Mannheim im TV und LIVE STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

MSV Duisburg – Waldhof Mannheim: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Die Aufstellungen folgen etwa 60 Minuten vor Spielbeginn.