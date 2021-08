Juventus: Merih Demiral kurz vor Wechsel zu Atalanta

Über den nächsten Verein von Juventus-Innenverteidiger Merih Demiral wurde zuletzt viel spekuliert. Nun steht eine Entscheidung ganz kurz bevor.

Innenverteidiger Merih Demiral steht nach Informationen von Goal und SPOX ganz dicht vor einem Wechsel von Juventus Turin zu Serie-A-Konkurrent Atalanta Bergamo.

Die beiden Klubs werden sich voraussichtlich zunächst auf eine Leihe verständigen. Danach soll Atalanta eine Kaufoption haben, mittels derer man den 23-jährigen Türken für rund 30 Millionen Euro fest verpflichten kann.

Vor Wechsel zu Atalanta: Merih Demiral war auch Thema beim BVB

Demiral war zuletzt auch mit der AS Rom und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. Beim BVB hätte der Nationalspieler der noch gesuchte neue Mann für das Abwehrzentrum werden können.

Nun bleibt Demiral allerdings in Italien, wird mit Atalanta kommende Saison auch in der Champions League vertreten sein. Bei Juventus konnte er sich auch wegen viel Verletzungspech in den letzten zwei Jahren nicht nachhaltig einen Stammplatz erkämpfen.

2019 war Demiral für 18 Millionen Euro von Sassuolo nach Turin gewechselt. Insgesamt bestritt er für Juventus, wo er eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag steht, 32 Pflichtspiele.