Zuletzt wurde dem BVB Interesse an Merih Demiral (Juventus Turin) nachgesagt. Zudem sorgt sich Borussia Dortmund um Mats Hummels - alle News heute.

Borussia Dortmund am heutigen Dienstag. Alles, was es rund um den BVB heute an Neuigkeiten gibt, lest Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund): Verpasst Mats Hummels den Saisonstart?

BVB-Verteidiger Mats Hummels wird den Saisonstart der Schwarz-Gelben im DFB-Pokal offenbar verletzungsbedingt verpassen. Wie die Bild schreibt, wird der 32-Jährige aufgrund einer Verletzung an der Patellasehne die erste Runde am Samstag bei Wehen Wiesbaden definitiv von der Tribüne aus verfolgen müssen. Auch ein Einsatz beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (14. August) ist demnach fraglich.

Die Kniebeschwerden machten Hummels bereits während der Europameisterschaft zu schaffen, auch im Trainingslager der Borussia hatte er hauptsächlich individuell trainiert. Eine Rückkehr ins Mannschaftstraining war bis zuletzt offen, nun scheint er nicht rechtzeitig zum Pflichtspielauftakt fit zu werden.

Ende Juli hatte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke noch mit einer schnellen Rückkehr von Hummels gerechnet. "Mats wird deutlich schneller auf dem Platz stehen, als das in den einen oder anderen Medien spekuliert worden ist, da lege ich mich jetzt einfach mal fest."

Trainer Marco Rose wird außerdem auf Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly verzichten müssen, die sich jeweils noch im Aufbautraining befinden. Sportdirektor Michael Zorc hatte sich zuletzt genervt von den Verletzungsproblemen seiner Mannschaft gezeigt.

BVB (Borussia Dortmund): Merih Demiral offenbar nicht in die Bundesliga

Der BVB wurde zuletzt mit Innenverteidiger Merih Demiral (23) von Juventus Turin in Verbindung gebracht. Nun soll der neue Klub des Türken jedoch feststehen: Laut einem jüngsten Bericht von Sky wechselt der Defensivspieler zu Juves Ligakonkurrent Atalanta Bergamo und bleibt damit in der Serie A.

Demnach sollen die Verhandlungen zwischen beiden Klubs bereits im Endstadium sein, der Transfer beinhaltet demzufolge eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro. In Bergamo könnte Demiral Verteidiger Cristian Romero ersetzen, da dieser bei Tottenham Hotspur ganz oben auf der Wunschliste steht.

Zuletzt wurde neben dem BVB auch Bayer Leverkusen ein Interesse an Demiral nachgesagt.

BVB (Borussia Dortmund): Torwart Gregor Kobel freut sich auf neue Aufgabe

🔥 "Borussia Dortmund ist einer der größten Vereine überhaupt. Ich habe richtig Bock drauf!"



Gregor #Kobel kann den Pflichtspiel-Start kaum erwarten.



📺 https://t.co/XRUXTrrVOr — Borussia Dortmund (@BVB) August 2, 2021

BVB, News: Borussia Dortmund zufrieden mit der Impfaktion

Wie die Borussia am Montag mitteilte, haben sich bei der Impfaktion im Signal Iduna Park knapp 2900 Menschen gegen COVID-19 impfen lassen. "Wir sehen diese Zahl als großen Erfolg. Auch diese 2857 Impfungen tragen zum gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie bei", sagte Björn Hegemann, Leiter der Abteilung Fanangelegenheiten, den Ruhr Nachrichten.

Der BVB hatte vom 22. bis zum 31. Juli in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und der Stadt Dortmund den Signal Iduna Park als Impfzentrum zur Verfügung gestellt. Eine Verlängerung der Aktion wird es zwar nicht geben, dafür denkt der Verein offenbar darüber nach, ein Impfmobil bereitzustellen.

BVB: Fatih Terim enthüllt Beinahe-Transfer von Erling Haaland zu Galatasaray Istanbul

Galatasaray-Trainer Fatih Terim hat gegenüber Journalisten verraten, dass der türkische Klub vor einigen Jahren kurz vor einer Verpflichtung des heutigen Dortmunder Stürmer-Stars Erling Haaland stand.

"Wie ihr wisst, beobachten wir eine Vielzahl von Spielern. Darunter war wohl als auffälligster Name Erling Haaland", sagte Terim. Man habe das Talent im Rahmen der U20-WM 2019 und bei einem Ligaspiel in Norwegen gescoutet, so der Türke.

BVB (Borussia Dortmund): Die bisherigen Sommertransfers

Zugänge Abgänge Donyell Malen (PSV Eindhoven, 30 Millionen Euro Ablöse) Jadon Sancho (Manchester United, 85 Millionen Euro Ablöse) Gregor Kobel (VfB Stuttgart, 15 Millionen Euro Ablöse) Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, 11 Millionen Euro Ablöse) Soumaila Coulibaly (PSG U19, ablösefrei) Jeremy Toljan (US Sassuolo, 3,5 Millionen Euro Ablöse) Abdoulaye Kamara (PSG U19, ablösefrei) Sergio Gomez (RSC Anderlecht, 2,25 Millionen Euro Ablöse) Lukasz Piszczek (Goczalkowice, ablösefrei)

BVB (Borussia Dortmund): Hamann glaubt nicht an Bayern-Titel in der Bundesliga

Der frühere Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt nicht an den zehnten deutschen Meistertitel seines Ex-Klubs Bayern München in Folge. "Es sind so viele Unbekannte bei den Bayern", sagte der Sky-Experte. Hamann (47) setzt in dieser Saison im Titelkampf vielmehr auf Borussia Dortmund. "Die haben die beste Chance", sagte er. Auch RB Leipzig sei "nicht zu unterschätzen. Und Leverkusen hat einen Kader mit viel Potenzial".

Warum es beim FC Bayern in dieser Saison unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann nicht reicht, begründete Hamann so: "Sie haben die Innenverteidigung verloren, die nicht zu ersetzen ist. Der Kader ist nicht so breit wie die letzten Jahre - und die Bayern hatten die letzten Jahre ein unheimliches Pensum. Sie waren jetzt neunmal Meister, und sich jedes Jahr zu pushen, das erfordert unheimliche mentale Kraft."

Für Nagelsmann sei es, so Hamann, die schwerste Aufgabe, "dass er die Stars auf seine Seite bekommt und die bei Laune hält".

BVB (Borussia Dortmund), Spielplan: Die Termine der nächsten Wochen