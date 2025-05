MDR oder Magenta? Wer zeigt / überträgt Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden (3. Liga) heute im Live Stream und live im Free TV?

In der 3. Liga treffen heute der SV Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL erklärt es Euch.

Im Rahmen des 37. Spieltags der 3. Liga treten am heutigen Samstag, den 10. Mai, der SV Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden gegeneinander an. Die Partie wird um 14 Uhr angestoßen, als Spielstätte dient das Carl-Benz-Stadion in Mannheim.

GOAL verrät Euch, wer das Spiel im TV und Livestream zeigt / überträgt.

MagentaSport überträgt als Rechteinhaber aller Drittligaspiele auch die Partie zwischen Mannheim und Dresden. Die Sendung startet um 13.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Markus Höhner kommentiert das Spiel. Um die Übertragung zu sehen, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Wer das Spiel lieber kostenlos verfolgen möchte, hat Glück: Die Begegnung wird auch im frei empfangbaren Fernsehen beim SWR und MDR gezeigt. Beide Sender stellen zusätzlich kostenlose Livestreams zur Verfügung.

Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden

Waldhof Mannheim vs Dynamo Dresden: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Waldhof Mannheim

Der SV Waldheim Mannheim darf sich so kurz vor Ende der Meisterschaft noch keineswegs ausruhen, es geht nämlich noch um den Klassenerhalt. Immerhin ist man seit drei Ligaspielen ungeschlagen, diese Serie gilt es heute fortzusetzen.

News über Dynamo Dresden

Bei Dynamo Dresden ist es genau umgekehrt. Die Sachsen führen die Drittligatabelle an und stehen kurz davor, den Aufstieg in die 2. Bundesliga zu schaffen. Ein Unentschieden gegen Mannheim würde dafür rechnerisch bereits genügen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Waldhof Mannheim vs Dynamo Dresden: Die Tabellen

