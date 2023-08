Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Gibt es eine Übertragung?

In der Qualifikation zur Conference League treffen NK Maribor und Fenerbahçe aufeinander. Gibt es heute eine Übertragung im LIVE-STREAM und TV?

Die Qualifikation zur Europa Conference League geht in die heiße Phase. In der 3. Quali-Runde treffen nun NK Maribor, vergangene Saison Zweiter der slowenischen Liga, und Fenerbahçe SK, Zweitplatzierter der Süper Lig 2022/23, aufeinander. Anpfiff des Rückspiels ist am heutigen Donnerstag, 17. August 2023, um 20.15 Uhr im Stadion Ljudski vrt in Maribor.

In der vergangenen Spielzeit musste Maribor dem Rivalen Olimpija Ljubljana in der heimischen Liga den Vortritt lassen, führt die Tabelle mit neun Punkten nach drei Spielen aber an. Auch die ersten beiden Quali-Runden zur Europa Conference League wurden überstanden, allerdings denkbar knapp. Gegen Birkirkara FC gewann man insgesamt mit 3:2, gegen Differdingen 03 setzte man sich nach einem 1:1 im Hinspiel in der zweiten Partie mit 4:3 nach Verlängerung durch. Jetzt droht allerdings das Aus, das Hinspiel ging in Istanbul mit 1:3 verloren.

Der türkische Klub aus Istanbul gehört, anders als Gegner Maribor, zu den Top-Teams in der Qualifikation zur Europa League. Zum Saisonauftakt wurde Gaziantep in der Süper Lig mit 2:1 geschlagen, zuvor ließ man Zimbru Chişinău in der 2. Quali-Runde nicht den Hauch einer Chance (5:0, 4:0). Möglicher Gegner in den Playoffs wäre übrigens der niederländische Vertreter Twente Enschede oder Riga FC aus Lettland.

Fenerbahçe SK und NK Maribor stehen sich heute im Rückspiel der 3. Quali-Runde zur Europa Conference League gegenüber. Gibt es eine Übertragung im TV und LIVE-STREAM?

Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Anstoß, Datum, Uhrzeit - Infos zum Spiel

Paarung: NK Maribor - Fenerbahçe SK

Wettbewerb: Europa Conference League, 3. Quali-Runde

Datum und Uhrzeit: Donnerstag, 17. August 2023 (heute), 20.15 Uhr

Austragungsort: Stadion Ljudski vrt (Maribor)

Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Läuft die Conference League im Free-TV?

Teilweise. Die Übertragungsrechte für das frei empfangbare Fernsehen liegen bei der RTL-Gruppe, die pro Spieltag eine Partie eines deutschen Teams überträgt. Daher werden beispielsweise die Playoff-Spiele von Eintracht Frankfurt im Free-TV gezeigt.

Für alle weiteren Partien ist allerdings ein Abo notwendig. NK Maribor gegen Fenerbahçe SK wird somit nicht im TV zu sehen sein.

Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Wer überträgt die Conference-League-Quali im Pay-TV?

Im Pay-TV könnt ihr das Duell des slowenischen und türkischen Vertreters via Sportdigital Fußball verfolgen. Der Streamingdienst zeigte bereits das Hinspiel live und wird auch die zweite Begegnung übertragen. Start der Übertragung ist um 20 Uhr.

Sportdigital Fußball kann beispielsweise bei einem Pay-TV-Vertrag mit Sky hinzugebucht und im Anschluss abgerufen werden. Die Preise dafür müsst ihr bei eurem jeweiligen Anbieter erfragen.

Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Wo läuft das Spiel im STREAM?

Um das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen, bieten sich verschiedene Möglichkeiten an. So könnt Ihr einerseits direkt ein Abo bei Sportdigital Fußball abschließen, die Kosten liegen bei 44,99 Euro für den Jahrespass oder 4,99 Euro für den Monatspass. Bild+ zeigt das Match auch live, ist aber ebenfalls kostenpflichtig.

Darüber hinaus wird Fenerbahçe zu Gast bei Maribor auch via DAZN zu sehen sein. Aufgrund einer Kooperation mit Sportdigital Fußball ist das Programm des TV-Senders auch im Portfolio des Streamingdienstes enthalten. Wie ihr ein DAZN-Abo abschließen könnt, erfahrt ihr nachfolgend.

Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Infos zum DAZN-Abo

DAZN bietet euch verschiedene Abo-Möglichkeiten, mit dem DAZN-Unlimited-Paket seid ihr aber auf der sicheren Seite. Preislich liegt es bei 44,99 Euro pro Monat, im Jahresabo kostet es euch umgerechnet 29,99 Euro pro Monat. Weitere Infos zu den Paketen findet ihr hier.

Im Anschluss könnt ihr die LIVE-STREAMS via Smart-TV, Webbrowser, Spielekonsole oder über die App abrufen. Neben diversen Fußball-Wettbewerben wie der Champions League und ausgewählten Bundesliga-Partien seht ihr bei DAZN auch die NFL, die NBA, Kampfsport und Darts.

Maribor vs. Fenerbahçe heute im LIVE-STREAM und TV: Übertragung, Sender, LIVE-TICKER - Übersicht