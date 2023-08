Eintracht Frankfurt in der Conference League: Gegner, Playoffs, Gruppenphase, Termine

Frankfurt ist dieses Jahr der deutsche Vertreter in der Conference League. GOAL hat hier alle wichtigen Informationen dazu.

Nachdem die Eintracht vergangene Saison in der Champions League spielte, hat sich Frankfurt als Tabellensiebter der Bundesliga für die Spielzeit 2023/24 für die Conference League qualifiziert.

Können die Hessen auch in diesem Wettbewerb auf europäischem Parkett für Furore sorgen? GOAL hat in diesem Artikel jedenfalls alle Informationen zu Eintracht Frankfurt in der Conference League zusammengefasst.

Conference League: Gegen wen spielt Eintracht Frankfurt in den Playoffs?

Um sich für die Gruppenphase der Conference League zu qualifizieren, muss Frankfurt zunächst noch eine Qualifikationsrunde - die sogenannten Playoffs - überstehen.

Die beiden Partien steigen am 24. und am 31. August. Der Gegner steht zwar noch nicht endgültig fest, jedoch stehen nur noch zwei Optionen zur Auswahl: Frankfurt wird nämlich auf den Sieger der Partie Hapoel Beer Sheva (Israel) gegen Levski Sofia (Bulgarien) treffen, die in der 3. Qualifikationsrunde gegeneinander spielen.

Eintracht Frankfurt in der Conference League: Wann beginnt die Gruppenphase?

Sollte sich Frankfurt in den Playoffs durchsetzen, steht man in der Gruppenphase der Conference League. Diese wird am 1. September ausgelost.

Am 21. September 2023 beginnt dann die Gruppenphase mit dem 1. Spieltag. Das Finale dieser Saison ist übrigens für den 29. Mai 2024 angesetzt und wird in Athen (Griechenland) stattfinden.

Eintracht Frankfurt in der Conference League 2023/24: Die wichtigsten Termine