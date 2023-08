Conference League, Zeitplan: Playoffs, Start, Gruppenphase, K.o.-Phase, Auslosungen, Finale - alle wichtigen Termine für 2023/24

2023/24 ist die dritte Saison der Conference League. GOAL hat hier alle wichtigen Termine zusammengefasst.

2022 kürte sich die AS Rom zum ersten Sieger der Conference League, 2023 folgte dann West Ham United auf die Italiener. Wer wird in der Spielzeit 2023/24 nun der dritte Gewinner des Wettbewerbs?

Die Antwort auf diese Frage - so viel sei verraten - wird es am 29. Mai 2024 geben. Dann findet nämlich das Finale der Conference League statt.

Alle wichtigen Termine bis dahin und weitere Informationen zu dem dritten europäischen Vereinswettbewerb findet Ihr in diesem Artikel.

Conference League 2023/24: Wann finden die Playoffs statt?

Unter anderem auch der deutsche Vertreter in dieser Saison, Eintracht Frankfurt, muss sich erst noch über die Playoffs für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren.

Diese Playoffs, die letzte Qualifikationsrunde, finden am 24. (Hinspiele) und am 31. August (Rückspiele) statt. Erst dann kennen wir die Teilnehmer für die anstehende Spielzeit.

Conference League: Wann beginnt die Gruppenphase der Saison 2023/24?

Alle Fans der Conference League sollten sich den 21. September 2023 rot im Kalender markieren. An diesem Tag beginnt nämlich die Gruppenphase mit dem 1. Spieltag.

Conference League Gruppenphase: Alle Spieltage 2023/24

1. Spieltag 21. September 2023 2. Spieltag 5. Oktober 2023 3. Spieltag 26. Oktober 2023 4. Spieltag 9. November 2023 5. Spieltag 30. November 2023 6. Spieltag 14. Dezember 2023

Conference League 2023/24: Für wann sind die Auslosungen angesetzt?

Die Vorrundengruppen der Conference League 2023/24 werden am Freitag, den 1. September, ausgelost.

Danach wird es diese Saison noch drei weitere Auslosungen geben: Die Ziehung der Playoffs zur K.o.-Phase findet am 18. Dezember statt, die Achtelfinals werden am 23. Februar 2024 gezogen. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinals steigt schließlich am 15. März 2024.

Auslosung Gruppenphase : 1. September 2023

: 1. September 2023 Auslosung Playoffs zur K.o.-Phase: 18. Dezember 2023

18. Dezember 2023 Auslosung Achtelfinale : 23. Februar 2024

: 23. Februar 2024 Auslosung Viertel- und Halbfinale: 15. März 2024

Conference League 2023/24: Wann fängt die K.o.-Phase an?

Die Sieger der acht Vorrundengruppen ziehen direkt ins Achtelfinale der Conference League ein. Die Gruppenzweiten müssen zuvor noch in Playoffs gegen die Gruppendritten aus der Europa League antreten, um die acht weiteren Achtelfinal-Teilnehmer auszuspielen.

Diese Playoffs werden diese Saison am 15. und 22. Februar 2024 ausgetragen. Die Achtelfinals folgen am 7. und 14. März, die Viertelfinals am 11. und 18. April. Die Halbfinals sind dann für den 2. und 9. Mai terminiert, das Finale für den 29. Mai.

Playoffs zur K.o.-Phase 15. und 22. Februar 2024 Achtelfinale 7. und 14. März 2024 Viertelfinale 11. und 18. April 2024 Halbfinale 2. und 9. Mai 2024 Finale 29. Mai 2024

Wann und wo findet das Finale der Conference League 2024 statt?

Der Sieger der Conference League 2023/24 wird in Griechenland ermittelt.

Am 29. Mai 2024 (Mittwoch) findet das Finale in der griechischen Hauptstadt Athen statt. Als Austragungsort dient das Agia Sofia Stadion, die Heimstätte von AEK Athen.