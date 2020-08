Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM?

Achtelfinale in der Europa League: Manchester United empfängt LASK. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft im Rückspiel des Achtelfinals der Europa League auf LASK. Das Spiel wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen.

Die Red Devils haben eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel, da man den Gegner aus Österreich im Hinspiel mit 5:0 bezwingen konnte. Für United trafen damals Ighalo, Mata, Pereira, Greenwood und James. LASK muss 5:0 gewinnen, um in die Verlängerung zu kommen oder mindestens sechs Tore schießen, um direkt ins Viertelfinale einzuziehen. Ab dem Viertelfinale wird der Wettbewerb dann in Turnierform in zu Ende gespielt, pro Runde findet nur noch ein K.o.-Spiel statt. Kann Manchester den nächsten Europa-League-Pokal nach 2016/17 gewinnen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem posten wir die Aufstellungen der Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Mehr Teams

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Details

Wettbewerb :

: Datum : 05. August 2020

: 05. August 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Old Trafford

: Old Trafford Hinspiel: 5:0

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV? Die Übertragungsrechte

Wenn Manchester United in der Europa League spielt, interessiert das natürlich jeden Fußball-Fan. Doch kann man die Partie überhaupt heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen? Vor einigen Jahren lief die Euro League auf verschiedenen Privatsendern im deutschen Fernsehen, doch es konnte sich keiner der Sender die Rechte an der Übertragung sichern, United gegen LASK gibt es also nicht im klassischen Fernsehen zu sehen.

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im LIVE-STREAM?

Die einzige Möglichkeit, um das Spiel zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN. Das Internetportal hat sich die exklusiven Übertragungsrechte gesichert und zeigt jedes Spiel der Europa League heute live und in voller Länge! Doch was ist DAZN, wie funktioniert das Streaming und wie viel kostet das? All diese Fragen beantworten wir Euch in den nächsten Absätzen.

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM?

DAZN geht am Mittwoch ab 21 Uhr auf Sendung und streamt die Partie über die vollen 90 Minuten! Um den Stream sehen zu können, müsst Ihr ein Konto bei DAZN haben. Das bekommt Ihr ganz einfach, nachdem Ihr Euch die App auf das mobile Endgerät Eurer Wahl heruntergeladen habt. Die App ist kompatibel für Euren Laptop, Euer Smartphone, Euer Tablet, Eure Konsole (PS4, Xbox) oder Euren Amazon-Fire-TV-Stick. Nach dem Download einfach registrieren – und schon kann der Spaß losgehen. Falls Ihr einen Smart-TV habt, könnt Ihr das Spiel auch auf der dort installierten App schauen. Wer einen herkömmlichen TV besitzt, kann seine PlayStation oder seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließen und das Spiel so auf dem großen Bildschirm schauen.

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM?

Um Euch an das Streaming heranzuführen, schenkt Euch DAZN den ersten Monat des Abonnements! Das bedeutet, dass Ihr das Spiel zwischen Manchester United und LASK kostenlos sehen könnt.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Was kostet DAZN?

Wie bereits erwähnt, bekommt Ihr den ersten Monat geschenkt. Danach kostet DAZN monatlich 11,99 Euro. Wer etwas Geld sparen möchte, kann sich das Jahresabo für 119,99 Euro sichern und muss dadurch monatlich ungefähr nur zehn Euro blechen. DAZN ist jederzeit schnell und einfach kündbar.

Quelle: Imago Images / Peter Michorl

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK live im TV und LIVE-STREAM? Was läuft auf DAZN?

Das Portal hat diverse internationale Topligen im Programm. Doch nicht nur Fußballfans kommen bei DAZN auf Ihre Kosten. Momentan laufen auf DAZN vor allem die Champions- und Europa League, einige Spiele davon auch exklusiv! Ansonsten überträgt DAZN den Ligabetrieb der , , und der La Liga. Zudem kommen auch die Pokalwettbewerbe aus , , und . Neben dem Fußball überträgt der Streamingdienst Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis – alles für die knapp 12 Euro im Monat.

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Highlights

Ihr habt am Mittwochabend keine Zeit? Kein Problem, DAZN zeigt die Highlights nur 40 Minuten nach Abpfiff!

Wer möchte, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live gönnen.

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Der LIVE-TICKER von Goal

Wer unterwegs ist oder eine Ergänzung zum Stream sucht, der sollte den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal aufrufen. Hier erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was auf dem Rasen des altehrwürdigen Old Trafford passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken – schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Teams im Vergleich

Manchester Utd ...gegen... Linzer ASK 764 Mio. Euro Marktwert 33 Mio. Euro Marcus Rashford (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Alexander Schlager (4.5 Mio. Euro)

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Übertragungen im Überblick

TV: DAZN (Smart-TV)

DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM: DAZN

DAZN LIVE-TICKER: Goal

Manchester United gegen LASK: Die Aufstellungen der beiden Teams

Mit dieser Elf geht Manchester United in die Partie:

Romero - Fosu-Mensah, Bailly, Maguire, Williams - McTominay, Fred - Mata, Lingard, James - Ighalo

Das ist die LASK-Startelf des heutigen Abends:

Schlager - Wiesinger, Trauner, Andres Andrade - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Frieser, Raguz, Balic

Wer zeigt / überträgt Manchester United gegen LASK heute live im TV und LIVE-STREAM? Die Opta-Fakten zur Partie heute