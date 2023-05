Liverpool verpasst Champions League! Mohamed Salah setzt emotionalen Post ab

Der FC Liverpool startet in der Saison 2023/24 nicht in der Champions League. Superstar Mohamed Salah ist deshalb "am Boden zerstört".

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool kann sich einen Spieltag vor Ende der Premier League nicht mehr für die Champions League qualifizieren. Superstar Mohamed Salah wandte sich nun mit einem emotionalen Post in den Sozialen Medien an die Öffentlichkeit.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin völlig am Boden zerstört. Dafür gibt es absolut keine Entschuldigung. Wir hatten alles, was wir brauchten, um nächstes Jahr in die Champions League zu kommen, und wir haben versagt. Wir sind Liverpool und die Qualifikation für den Wettbewerb ist das absolute Minimum", twitterte der 30-jährige Ägypter.

Und Salah weiter: "Es tut mir leid, aber es ist zu früh für einen aufmunternden oder optimistischen Beitrag. Wir haben Euch und uns selbst im Stich gelassen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Manchester United am Donnerstagabend mit 4:1 gegen den FC Chelsea gewann und damit nächstes Jahr in der Königsklasse starten darf, steht auch fest, dass sich die Reds hinter Manchester City, Arsenal, United und mit vier Punkten Rückstand auf das viertplatzierte Newcastle nicht mehr für die Königsklasse qualifizieren können.

DER TWEET ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Die Folgen des Verpassens des höchsten europäischen Klubwettbewerbs dürften für Liverpool gravierend sein. Und auch Salah, der in Anfield noch bis 2025 unter Vertrag steht, könnte den Klub verlassen. Den Stürmer soll es offenbar nach Spanien ziehen.