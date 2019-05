FC Liverpool bei Newcastle United: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Premier League

Der FC Liverpool gastiert bei Newcastle United. Goal erklärt, wie Ihr das Premier-League-Spiel im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Saisonendspurt in der Premier League. Am 37. Spieltag gastiert der FC Liverpool bei Newcastle United. Anstoß im St. James' Park ist am Samstagabend um 20.45 Uhr.

Wer holt sich den Titel in der Premier League - Manchester City oder der ? Die Ausgangsposition ist zwei Spieltage vor dem Saisonende klar: Der FC Liverpool muss dreifach punkten und auf einen Ausrutscher der Citizens gegen Leicester City am kommenden Montag hoffen. Doch erst einmal gilt es für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, die Pflichtaufgabe bei zu erfüllen und den Fokus nach dem anstrengenden Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona wieder auf die Liga zu richten.

Auf dem Papier ist die Partie eine klare Angelegenheit: Während der FC Liverpool um den Titel mitspielt, befindet sich Newcastle United auf Rang 13 der Tabelle. Bereits das Hinspiel untermauerte die Qualität der Reds deutlich: 4:0 gewann Liverpool an der heimischen Anfield Road.

Newcastle United vs. FC Liverpool - Goal erklärt Euch, wo Ihr den spannenden Kampf um die englische Meisterschaft live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Weiter liefern wir Euch alle wichtigen Informationen rund um die Partie.

FC Liverpool bei Newcastle United: Das Premier-League-Duell auf einen Blick

FC Liverpool bei Newcastle United heute live im TV sehen - geht das?

Der Kampf um die Meisterschaft in der Premier League ist so spannend wie nie. Kein Wunder, dass viele Liverpool-Fans ihr Team vor den Bildschirmen unterstützen und verfolgen wollen. Doch läuft die Partie des FC Liverpool bei Newcastle United überhaupt im Free-TV? Die Antwort lautet: nein.

Weder die frei empfangbaren deutschen TV-Sender noch der Pay-TV-Kanal Sky besitzen in dieser Saison Übertragungsrechte an der Premier League. Aber das ist gar nicht so schlimm. Denn DAZN zeigt Newcastle United vs. FC Liverpool in voller Länge im LIVE-STREAM.

Dabei müsst Ihr noch nicht einmal darauf verzichten, die Partie auf Eurem Fernseher zu schauen. Die DAZN-App ist mittlerweile auf nahezu jedem Smart-TV verfügbar. Schaut einfach mal im App-Store auf eurem Fernseher vorbei, ladet die DAZN-App herunter und genießt den LIVE-STREAM zu Newcastle vs. Liverpool.

Wenn Ihr die Reds im St. James' Park lieber unterwegs sehen wollt, ist das ebenfalls kein Problem. Handy, Tablet oder Laptop: DAZN ist auf nahezu allen mobilen Geräten verfügbar und ganz leicht über die gängigen Portale downloadbar:

FC Liverpool bei Newcastle United heute im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen

Der Samstagabend ist gerettet! DAZN ist in dieser Saison die Heimat der Premier League. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an einer Großzahl der Spiele der englischen Liga gesichert. So zeigt DAZN auch das Aufeinandertreffen zwischen Newcastle United und dem FC Liverpool live. Mit dem LIVE-STREAM von DAZN verpasst Ihr keine Sekunde.

Wie gewohnt geht DAZN schon wenige Minuten vor dem Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Moderator Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch zusammen mit Experte Ralph Gunesch und versorgt Euch mit den relevantesten Informationen und Analysen. Ab Anpfiff übernimmt dann Uli Hebel das Mikrofon und kommentiert für Euch die 90 Minuten zwischen Newcastle und Liverpool.

Ihr wollt den spannenden Meisterschaftskampf in der Premier League auf keinen Fall verpassen? Dann sichert Euch fix einen kostenlosen Probemonat und testet vier Wochen lang die Vorzüge des Streamingdienstes komplett gratis.

Denn mit DAZN verpasst Ihr kein Highlight im heißen Saisonendspurt. Dabei ist es egal, ob ihr die Premier League, LaLiga oder die Serie A sehen wollt. DAZN hat alle Top-Ligen im Programm und liefert Euch zahlreiche LIVE-STREAMS auf das Gerät Eurer Wahl. Damit nicht genug: Auch die entscheidenden Spiele in der Champions League und Europa League laufen im LIVE-STREAM bei DAZN. Wer von Fußball genug hat, wechselt einfach zu weiteren Sportarten die DAZN im Programm hat. NBA, NFL, NHL oder Box- sowie Darts-Events - der Streamingdienst liefert Euch viel Live-Sport.

Hat Euch der Probemonat überzeugt, zahlt Ihr anschließend 9,99 Euro monatlich für die komplette DAZN-Vielfalt.

FC Liverpool bei Newcastle United heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance, Newcastle United vs. FC Liverpool im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zur Partie im St. James' Park bieten wir Euch eine echte Alternative.

Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene und schon gar keinen Treffer zwischen Newcastle und dem FC Liverpool. Gewohnt detailliert versorgen wir Euch schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff vollkommen kostenlos mit den heißesten Fakten rund um die Partie.

FC Liverpool bei Newcastle United: Die Aufstellungen

Die spannendste Frage vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr: Welche Startformationen schicken der FC Liverpool und Newcastle United ins Rennen? Wenn knapp eine Stunde vor Beginn der Partie die Aufstellungen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr diese hier.

