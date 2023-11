"Ein Tor, an das ich mich immer gerne erinnere": Lionel Messi verrät, welches sein Lieblingstreffer ist

Welches ist Lionel Messis Lieblingstor? Nun hat es der Argentinier verraten.

WAS IST PASSIERT? Lionel Messi hat erklärt, dass sein für den FC Barcelona im Champions-League-Halbfinale 2011 erzielter Treffer gegen Real Madrid eines seiner Lieblingstore sei.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Argentinier hat freilich die Qual der Wahl, wenn es um seine Lieblingstore geht. Immerhin hat er gleich 821 Treffer zur Auswahl. Aber zum ersten Mal hat Messi seinen Favoriten verraten.

WAS WURDE GESAGT? "Ein Tor, an das ich mich immer gerne erinnere, und ich gehe nicht so sehr auf die Bedeutung der Tore ein, ist das Tor gegen Real Madrid, das wir im Halbfinale der Champions League im Bernabeu mit 2:0 besiegt haben", sagte der achtfache Ballon-d'Or-Gewinner in einem Interview, nachdem er die Auszeichnung am Montag erhalten hatte. Messi traf damals nach einem überragenden Dribbling.

Messi nannte auch seine Tore in den Endspielen der Weltmeisterschaft und der Champions League als einige seiner Lieblingstore. Der Argentinier erzielte das dritte Tor für sein Land im Endspiel der Weltmeisterschaft 2022.

WIE GEHT ES WEITER? Messi trainiert wieder mit Inter Miami und wird ein wichtiger Spieler für die Herons sein, wenn im Februar die reguläre MLS-Saison wieder beginnt.