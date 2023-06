Lionel Messi rechnet mit Zeit bei PSG ab: "War so unglücklich"

Am Mittwoch verkündete Messi seinen Wechsel zu Inter Miami - und machte kein Geheimnis daraus, dass er bei PSG nicht glücklich war.

WAS IST PASSIERT? Superstar Lionel Messi hat nach Bekanntgabe seines Wechsels zu Inter Miami ein negatives Urteil über seine zwei Jahre bei Paris Saint-Germain gefällt.

WAS WURDE GESAGT? "Ich hatte zwei Jahre, in denen ich auf persönlicher Ebene so unglücklich war, dass ich es nicht genießen konnte", sagte Messi im Interview mit Mundo Deportivo und Sport über seine Zeit bei PSG. "Es gab diesen einen spektakulären Moment, in dem ich die WM gewann - aber abgesehen davon war es eine schwierige Zeit für mich."

Messi war 2021 ablösefrei vom FC Barcelona nach Paris gewechselt, wurde mit dem Klub und seinen Fans allerdings nie richtig warm. Immerhin gewann er mit PSG aber zweimal den französischen Meistertitel, ehe er nun nach Ablauf seines Vertrages Ende Juni ablösefrei nach Miami wechseln wird.

Der 35-jährige Argentinier führte indes aus: "Ich will die Freude wiederfinden, die Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern genießen, einfach den Alltag."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty