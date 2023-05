Attacke auf PSG wegen Lionel Messi: "Vom ersten Moment an hat man sich dort nicht um ihn gekümmert"

Carlos Tévez spielte einst gemeinsam mit Lionel Messi. Den Umgang mit dem Weltmeister bei PSG kann er nicht nachvollziehen.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige argentinische Nationalspieler Carlos Tévez (39) hat Landsmann Lionel Messi (35) in dessen Fehde mit PSG in Schutz genommen – und den französischen Spitzenklub scharf attackiert.

WAS WURDE GESAGT? Dem TV-Sender TyC Sports sagte Tévez: "Ich glaube, wir sollten alle demütig gegenüber Messi sein. Wenn man mir als Weltmeister gesagt hätte, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich an einem freien Tag einen Ausflug gemacht habe, wäre ich nach Rosario zurückgegangen und hätte dort weiter getrunken, mein Freund. Dann hätte sich jemand bei mit entschuldigen müssen! Aber die Wahrheit ist, dass Messi den Verein über alles andere stellt. Und ich denke, dass man in diesem Fall den Hut vor ihm ziehen muss."

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war vor knapp zwei Wochen nach einer Niederlage gegen Lorient (1:3) nach Saudi-Arabien gereist, um dort Verpflichtungen als Tourismusbotschafter des Landes zu erfüllen. PSG hatte ihn für diesen Trip für zwei Wochen suspendiert. Nachdem Messi sich öffentlich entschuldigte, trainiert der Starstürmer mittlerweile wieder mit seinen Mannschaftskameraden.

Tévez ist sauer wegen des Vorfalls und hält den Umgang des Ligue-1-Spitzenreiters mit Messi allgemein für nicht gut: "Man kann eine Menge über diesen Verein sagen, der sich nicht wirklich um ihn gekümmert hat. Vom ersten Moment an hat man sich dort nicht um ihn gekümmert. So ist das einfach."

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Für PSG steht an diesem Wochenende das Ligaspiel gegen AC Ajaccio an. Mutmaßlich wird dann auch Messi wieder zum Kader zählen.