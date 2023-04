"Seine Augen leuchten": Lionel Messi will offenbar gerne in neuer Position für den FC Barcelona auflaufen

Rechtsaußen, falsche Neun, Mittelstürmer – und bald zentraler Mittelfeldspieler? Lionel Messi winkt bei einer Barça-Rückkehr eine neue Position.

blt6d144616a9f25eefWAS IST PASSIERT? Die Vorstellung, beim FC Barcelona nach einer möglichen Rückkehr als Mittelfeldspieler aufzulaufen, gefällt Lionel Messi offenbar. Der spanische Journalist und Messi-Biograph Guillem Balague sprach in der BBC über das Werben von Barça-Trainer Xavi um den PSG-Star. Eine neue Position für den Stürmer ist dabei ein großes Thema.

WAS WURDE GESAGT? Balague führte aus, dass es bisher noch keine Gespräche zwischen Messi und Barcelonas Präsident Joan Laporta gegeben habe. "Die treibende Kraft ist Xavi", stellte er klar: "Er spricht regelmäßig mit Messi und zeichnet ihm ein recht deutliches Bild seiner Vorstellungen von der Mannschaft und Messis Qualität darin."

Dabei geht es auch darum dass der gelernte Rechtsaußen als einer von zwei zentralen Mittelfeldspielern vor einem Abräumer auflaufen soll. Diese Rolle als Bindeglied zwischen Zentrum und Sturm bekleidet Messi mittlerweile auch in der argentinischen Nationalelf. "Xavi hat sich mehrere Konstellationen überlegt, in denen das funktionieren kann. Jedes Mal, wenn er davon hört, leuchten Leos Augen", so Balague.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus. Der FC Barcelona ist einer von mehreren Klubs, die den siebenfachen Ballon-d'Or-Sieger gerne ablösefrei verpflichten möchten. Balague betonte aber, dass es noch keine "Angebot in irgendeiner Form", aus Katalonien gebe.

Öffentliche Aussagen zum Interesse an Messi, wie sie Vize-Präsident Rafa Yuste vor einigen Tagen tätigte, hält Balague für wenig hilfreich. "Sie deuten damit an, dass es ein Selbstläufer wird und ich schätze, seine (Messis) Reaktion darauf wird ziemlich negativ sein."

DIE BILDER ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lionel Messi spielte bis zu seinem ablösefreien Abschied 2021 21 Jahre lang für die Blaugrana. Mit Barca gewann er unter anderem viermal die Champions League und zehn spanische Meisterschaften. 672 Treffer in 778 Partien machen den 35-Jährigen zum Rekordtorjäger des Klubs.