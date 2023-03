Spektakulärer Plan für Lionel Messi: Xavi will ihn beim FC Barcelona in neuer Position einsetzen

Messi im Mittelfeld? Bei einem erneuten Engagement im Camp Nou wäre das gar nicht so abwegig.

WAS IST PASSIERT? Die Spekulationen um eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona nehmen weiter Fahrt auf. Laut eines Berichts der Mundo Deportivo gibt es nicht nur vermehrt Gespräche wegen eines Transfers des PSG-Stars im Sommer, sondern auch Gedankenspiele, den Stürmer auf einer neuen Position einzusetzen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Trainer Xavi plant demnach mit dem Angreifer in einer zurückgezogeneren Rolle. Messi solle nicht im Sturm, sondern deutlich dahinter, in einer tieferen Mittelfeldposition agieren. Der siebenmalige Weltfußballer hatte seine Laufbahn als Rechtsaußen begonnen, lange Zeit aber auch als Mittelstürmer, beziehungsweise als 'falsche 9', agiert. Laut Mundo Deportivo habe Messi bereits Gespräche mit mehreren Leute bei Barca wegen einer möglichen Rückkehr gesprochen.

Bei PSG läuft der Vertrag des 35-Jährigen im Sommer aus. Der französische Meister möchte Messi grundsätzlich halten, in den vergangenen Woche ist eine Verlängerung aber immer unwahrscheinlicher geworden. Interesse an ihm gibt es außerdem aus der MLS (Inter Miami) und aus Saudi-Arabien (Al-Hilal).

In Barcelona, wo er 16 Jahre lang für die Profis spielte, müsste der siebenfache Weltfußballer allerdings deutliche Abstriche beim Gehalt machen. 2021 hatte er den Verein ablösefrei verlassen, weil eine Vertragsverlängerung aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich war.

WAS WURDE GESAGT? Barcelonas Vizepräsident Rafa Yuste bestätigte Gespräche: "Wir stehen in Kontakt mit Messis Leuten. Leo weiß, wie sehr ich ihn schätze und ich würde es lieben, wenn er zurückkäme. Es ist sicher, dass Messi Barca und die Stadt liebt. Wir hoffen also, dass wir die richtigen Bedingungen schaffen, damit er seine Geschichte hier weiterschreibt."

Trainer Xavi wurde am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz auf Yustes Aussagen angesprochen. Er meint zurückhaltend: "Jetzt ist nicht die Zeit, um darüber zu sprechen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt und nicht über mögliche Transfers. Ich wäre der erste, der glücklich darüber wäre, aber jetzt ist kein guter Zeitpunkt."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 174-malige Nationalspieler Argentiniens lief in dieser Saison in 32 Pflichtspielen für PSG auf. Dabei erzielte Messi 18 Tore und lieferte 17 Assists.