"Er sieht Dinge, die andere Spieler erst fünf Minuten später sehen": Inter-Miami-Besitzer David Beckham schwärmt von Lionel Messi

Seit diesem Sommer spielt Messi für Beckhams Klub in Miami. Und der Engländer ist mächtig stolz auf seinen größten Star.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler David Beckham, seit mehreren Jahren Besitzer von MLS-Klub Inter Miami, kommt aus dem Schwärmen für seinen Superstar Lionel Messi nicht mehr heraus.

WAS WURDE GESAGT? "Ich habe mit Real Madrid und PSG früher gegen Messi und Barcelona gespielt und natürlich war er damals schon unglaublich. Aber man versteht erst, wie gut er wirklich ist, wenn man ihm jeden Tag zuschaut, jede seiner Bewegungen sieht - er verliert nie den Ball", sagte Beckham bei The Overlap.

Als Messi im Sommer bei Miami ins Training einstieg, sei er in den ersten fünf Wochen vor Ort gewesen, sagte Beckham. "Ich war jeden Tag um 7 Uhr auf dem Trainingsplatz - nur, um ihm zuzuschauen. Und ich bin 48 Jahre alt. Einfach nur zuzuschauen, was er macht, wie er trainiert, wie er sich vorbereitet - es ist einfach anders."

Der ehemalige englische Nationalspieler führte aus: "Messi ist clever, sein Gehirn funktioniert auf eine andere Art und Weise. Er sieht Dinge, die andere Spieler erst fünf Minuten später sehen. Es ist einfach wundervoll, ihm zuzuschauen."

Messi habe immer noch eine herausragende Arbeitsmoral, betonte Beckham weiter: "Er hat vergangenes Jahr die WM gewonnen und er ist trotzdem noch genau so hungrig wie er es als junger Spieler war."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty Images

WAS IST DER HINTERGRUND? Messi war ablösefrei von PSG in die USA gewechselt und hat in Miami einen Vertrag bis Ende 2025 unterschrieben.

Bis dato hat der 36-jährige Argentinier zwölf Pflichtspiele für seinen neuen Verein bestritten, dabei gelangen ihm elf Tore und fünf Vorlagen. Im August hatte Messi Miami zudem zum Gewinn des Leagues Cups geführt.