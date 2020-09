Klubs angeblich einig: Fenerbahce-Stürmer Vedat Muriqi vor Wechsel zu Lazio Rom

Bei Fenerbahce erzielte Vedat Muriqi in der abgelaufenen Süper-Lig-Saison 17 Treffer. Bald geht der Kosovare für Lazio Rom auf Torejagd.

Der Wechsel des kosovarischen Nationalspielers Vedat Muriqi zu steht unmittelbar bevor. Wie Sky Sport Italia berichtet, haben sich die Biancocelesti mit Muriqis Klub Istanbul auf eine Ablöse in Höhe von rund 18 Millionen Euro für den Stürmer verständigt. Zwei weitere Millionen können sich in Form von Bonuszahlungen noch dazu gesellen.

Mit Muriqi ist sich Lazio bereits seit Wochen über einen Wechsel in diesem Sommer einig. Nun soll er am Montag seinen Medizincheck in der Ewigen Stadt absolvieren, der Papierkram zwischen beiden Vereinen werde bereits erledigt. Muriqis Vertrag bei Fenerbahce läuft noch bis 2023.

Lazio: Muriqi wechselte von Caykur Rizespor zu Fenerbahce

Bei den Türken avancierte der Stoßstürmer, der ebenfalls die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, mit wettbewerbsübergreifend 17 Treffern und sieben Assists zum Top-Scorer.

Muriqi wechselte erst im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro Ablöse von Caykur Rizespor zum Tabellensiebten der abgelaufenen Süper-Lig-Spielzeit.