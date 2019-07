Süper Lig: Fenerbahce verpflichtet Kosovo-Angreifer Vedat Muriqi

Als zweitbester Knipser der Süper Lig machte Muriqi in der letzten Spielzeit auf sich aufmerksam. Nun sichert sich Fener die Dienste des Kosovaren.

Der 19-malige türkische Meister Istanbul hat den kosovarischen Nationalspieler Vedat Muriqi vom Ligakonkurrenten Rizespor verpflichtet. Der Mittelstürmer erhält einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösesumme ist bis dato nichts bekannt.

Der Süper-Lig-Klub, der sich zuletzt auch die Dienste von Werder Bremens Max Kruse gesichert hatte, verkündete den Transfer des 20-fachen Nationalspielers am Sonntag via Twitter:

: Muriqi mit 17 Toren in der Saison 2018/19

Muriqi begann seine Profikarriere einst in der kosovarischen Liga beim KF Liria Prizren, ehe es ihn über Stationen in letztlich in die zog.

In der vergangenen Saison erzielte der 25-Jährige 17 Tore für Rizespor und war damit hinter -Angreifer Mbaye Diagne der zweitbeste Torschütze der Süper Lig.