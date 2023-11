"Kann keinen Ball geradeaus spielen": Scharfe Kritik von Mario Basler an Antonio Rüdiger und DFB-Team

Deutschland verliert gegen die Türkei und in Österreich - und von Mario Basler bekommt vor allem Antonio Rüdiger sein Fett weg.

WAS IST PASSIERT? Mario Basler hat scharfe Kritik an der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft geübt und dabei vor allem Innenverteidiger Antonio Rüdiger ins Visier genommen.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist einfach nur noch traurig", sagte der 54-Jährige in seinem Podcast "Basler ballert" und ergänzte: "Rüdiger macht mehr Fehler als ich beim Tanzen. Er kann ja keinen Ball mehr geradeaus spielen." Der 30-Jährige von Real Madrid solle "einfach mal den Ball wegspielen oder wegschießen, anstatt versuchen Fußball zu spielen."

Als Alternativen für Rüdiger brachte Basler Waldemar Anton (VfB Stuttgart) und Robin Koch (Eintracht Frankfurt) ins Spiel. "Schlechter können es die jungen Spieler doch auch nicht machen. Gib doch denen die Chance, lass sie einfach laufen. Sie haben Bock, sie freuen sich", so der frühere deutsche Nationalspieler.

Allerdings sieht Basler die Probleme beim DFB-Team nicht nur in der Abwehr: "Wir können von hinten nach vorne durchgehen. Entschuldigung, aber die waren alle eine Vollkatastrophe. Nein, diese Mannschaft passt einfach nicht zusammen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Das DFB-Team hatte in diesem Monat beide Test-Länderspiele verloren: Zunächst gab es in Berlin ein 2:3 gegen die Türkei, dann in Österreich eine 0:2-Niederlage. Damit steht Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann bei nur einem Sieg aus seinen ersten vier Duellen.