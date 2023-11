"Ich bin fassungslos": Uli Hoeneß ist schockiert vom Zustand der deutschen Nationalmannschaft

Die Kritik am DFB-Team ist nach den beiden jüngsten Auftritten groß. Uli Hoeneß ist ebenfalls bedient.

WAS IST PASSIERT? Der Ehrenpräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, ist nach den beiden Niederlagen der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) restlos bedient.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin fassungslos über diese Entwicklung und wüsste nicht, an welchen Schrauben man drehen muss, um dieses Chaos kurzfristig zu beseitigen", sagte Hoeneß am Mittwoch dem kicker.

Während der langen Pause bis zu den nächsten Länderspielen im März könne nichts korrigiert werden, meinte der 71-Jährige. Im Gegensatz zur deutschen Mannschaft habe das personell keinesfalls besser aufgestellte Österreich eingespielt gewirkt.

Hoeneß verzichtete auf Kritik an einzelnen Spielern und meinte stattdessen: "Der Fehler liegt im System."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Das DFB-Team hat ein desaströses Jahr 2023 hinter sich. Die Bilanz: Drei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen.

Auch nach der Entlassung von Bundestrainer Hansi Flick wurde es nicht besser. Julian Nagelsmann legte mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten den schlechtesten Start eines Bundestrainers seit Erich Ribbeck vor 24 Jahren hin.