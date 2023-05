Köln vs. Bayern, Schiedsrichter: Wer pfeift das Spiel?

Der FC Bayern München trifft am 34. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 auf den 1. FC Köln. Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski.

Der FC Bayern München will am 34. Spieltag noch seine letzte Chance auf die Deutsche Meisterschaft wahren, wenn die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Samstag, 27. Mai 2023 um 15.30 Uhr beim 1. FC Köln antritt.

Der Rekordmeister hat es allerdings bei zwei Punkten Rückstand auf Borussia Dortmund nicht mehr in der eigenen Hand. Ein Sieg beim Effzeh ist Pflicht, gleichzeitig muss der FCB aber darauf hoffen, dass der BVB nicht sein Heimspiel gegen Mainz 05 gewinnt.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, welcher Schiedsrichter die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern am 34. Spieltag der Saison 2022/23 pfeifen wird.

1. FC Köln - Bayern München: Alle Infos zum Spiel

Spiel 1. FC Köln - Bayern München Datum 27. Mai 2023 Ort Köln, RheinEnergieSTADION Anstoß 15.30 Uhr

1. FC Köln - FC Bayern: Wer ist der Schiedsrichter der Partie?

Bei einem solch wichtigen und entscheidenden Spiel liegt auf dem Schiedsrichter immer ein besonderes Augenmerk - so auch bei der Partie zwischen Köln und Bayern am Samstag. Umso wichtiger ist die Wahl eines geeigneten Referees.

Am Donnerstag hat der DFB die Schiedsrichteransetzungen für den 34. Spieltag bekanntgegeben, wobei die Wahl für die Partie im RheinEnergieSTADION auf Sven Jablonski fiel. Er wird also das Duell zwischen Köln und den Bayern leiten.

1. FC Köln vs. Bayern: Wer ist Schiedsrichter Sven Jablonski?

Sven Jablonski ist am 13. April 1990 geboren, womit er vor rund einem Monat seinen 33. Geburtstag feierte. Der gebürtiger Bremer gilt als einer der besten deutschen Schiedsrichter, wenngleich er normalerweise seinem Hauptberuf als Bankkaufmann nachgeht.

Seit 2022 ist Jablonski zudem offizieller FIFA-Schiedsrichter, wobei er in der Bundesliga bislang 76 Spiele pfiff. Dabei zückte der Referee 268 Gelbe Karten, was einem Schnitt von rund 3,5 Verwarnungen pro Spiel entspricht. Außerdem gab Jablonski drei Gelb-Rote Karten, eine Rote Karte und 21 Elfmeter.

Schiedsrichter Sven Jablonski: Die Bayern-Bilanz

Den FC Bayern pfiff Jablonski in der aktuellen Saison zweimal in der Bundesliga. In der Hinrunde beim 2:0 bei der TSG Hoffenheim und in der Rückrunde beim 1:1 in der Allianz Arena gegen Eintracht Frankfurt.

Neben diesen beiden Partien pfiff er die Bayern noch vier weitere Mal in der Bundesliga: In der Saison 2018/19 beim 3:3 gegen Fortuna Düsseldorf und in der Spielzeit 2021/22 beim 5:0 gegen Hertha BSC, beim 5:1 in Leverkusen und beim 3:2 gegen RB Leipzig.