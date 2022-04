Juventus Turin – Inter Mailand live: Die Serie A heute im TV und LIVE-STREAM sehen

In der italienischen Serie A steht die 31. Runde auf dem Programm. Hierbei schließt das Derby d’Italia Juventus Turin vs. Inter Mailand das Sonntagsprogramm ab. Damit empfängt der Vierte um 20.45 Uhr den Dritten, wobei die Bianconeri und die Nerazzurri 59 und 60 Punkte haben. Allerdings absolvierten die Gäste eine Partie weniger.

Es handelt sich um das dritte Saisonduell zwischen Juventus und Inter Mailand. Hierbei endete das erste Saisonduell in der Serie A mit einem Unentschieden. Danach unterlag die Alte Dame im Januar im italienischen Supercup dem Erzrivalen auswärts nach der Verlängerung. Jedoch entschied die Elf von Massimiliano Allegri die letzten vier Meisterschaftsspiele für sich. Genauer gesagt bezwangen die Bianconeri Empoli, Spezia, Sampdoria und Salernitana.

Inter Mailand entschied hingegen lediglich eine ihrer letzten Serie-A-Begegnungen für sich. Das gelang Anfang März zuhause mit einem Kantersieg gegen Salernitana. Unmittelbar davor und danach erlebte das Team von Simone Inzaghi Remis bei CFC Genua und beim FC Turin. Zuletzt folgte ein Heimremis gegen Florenz.

Heute steigt in der Serie A das Derby d‘Italia Juventus Turin vs. Inter Mailand. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Startformationen.

Juventus Turin vs. Inter Mailand: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Juventus Turin vs. Inter Mailand Datum: Sonntag, 3. April 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Allianz Stadium (Turin)

Juventus Turin – Inter Mailand heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Serie A

DAZN kam im Jahr 2016 auf den Markt und hält seitdem alleinige Senderechte an der Serie A. Im August 2021 verkündete der Bezahlanbieter eine Vertragsverlängerung um weitere drei Jahre. Infolgedessen könnt Ihr bis inklusive der Spielzeit 2023/2024 etliche Begegnungen des italienischen Oberhauses mitverfolgen. Zudem bekommt Ihr unter anderem die Begegnungen der Coppa Italia ins Haus geliefert.

Juventus Turin vs. Inter Mailand heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Allerdings benötigt Ihr dafür ein Abo beim Pay-per-View-Anbieter. Hierbei könnt Ihr bei DAZN entweder einen Jahres- oder einen Monatsvertrag abschließen. Mit der erstgenannten Option müsst Ihr natürlich eindeutig mehr Geld auf den Tisch legen. Ihr könnt Euch jedoch zwischen einer einmaligen Transaktion von 274,99 Euro und monatlichen Raten von 24,99 Euro entscheiden. Die Monatspakete kosten hingegen 29,99 Euro. Diese Preise gelten allerdings bis auf Weiteres nicht für Bestandskunden. Und hier stehen jede Menge weiterführende Informationen zu den Deals mit dem Pay-per-View-Anbieter:

Für den Vertragsabschluss benötigt Ihr gerade mal wenige Minuten. Danach müssen Eigentümer von internetfähigen Fernsehgeräten nur die Gratis-App herunterladen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, traditionelle TVs per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook zu verbinden. Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Klassikers Juventus Turin – Inter Mailand auf:

Übertragungsbeginn: 20.40 Uhr

20.40 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

Die weiteren Spiele der Serie A bei DAZN anschauen

Da die italienische Serie A mit dem 31. Spieltag nach einer Länderspiel-Pause zurückkehrt, fand an diesem Wochenende keine Freitagspartie statt. Nach drei Samstagsmatches – Spezia vs. Venedig, Lazio vs. Sassuolo und Salernitana vs. FC Turin – umfasst das Sonntagsprogramm fünf Begegnungen.

Hierbei bildet das Provinzderby Florenz vs. Empoli um 12.30 Uhr den Auftakt. Anschließend gehen um 15.00 Uhr die Begegnungen Atalanta vs. Neapel und Udinese vs. Cagliari über die Bühne. Es folgen die Kräftemessen Sampdoria vs. AS Rom um 18.00 Uhr und Juventus vs. Inter um 20.45 Uhr. Danach machen am Montag die Spiele Hellas Verona vs. CFC Genua und AC Mailand vs. Bologna den Deckel darauf.

Juventus Turin gegen Inter Mailand heute im LIVE-STREAM sehen

Wie GOAL bereits andeutete, könnt Ihr die Übertragung des Derby d’Italia Juventus Turin – Inter Mailand ebenso im LIVE-STREAM mitverfolgen. Genau genommen zeigt DAZN sein gesamtes Programm ebenso im Internet. Darauf könnt Ihr bei einer passenden Internetverbindung von überall aus zurückgreifen. Und das funktioniert nicht ausschließlich mit PCs und Notebooks, sondern dito mit Tablets und Smartphones.

Zu Juventus Turin vs. Inter Mailand via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem stellt Euch GOAL seinen für Euch kostenfreien LIVE-TICKER zur Verfügung. Damit bleibt Ihr zu allen Schlüsselmomenten im Derby d’Italia zwischen Juventus Turin und Inter Mailand im Bilde. In diesem Zusammenhang schicken wir Euch auch Push-Nachrichten.

Juventus Turin – Inter Mailand im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Serie A übertragen

Juventus Turin gegen Inter Mailand: Die Aufstellungen zur Serie A

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.