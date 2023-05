Juventus - Leonardo Bonucci kündigt Karriereende für 2024 an: "Ende einer Ära"

Eine Saison lang wird Leonardo Bonucci noch Fußball spielen. Dann hört die Juventus-Legende auf.

WAS IST PASSIERT? Der italienische Europameister Leonardo Bonucci (36) wird seine Karriere im kommenden Jahr beenden. Das gab der langjährige Kapitän von Juventus Turin in einem Interview anlässlich seines 500. Einsatzes für den Rekordmeister bekannt. Bonuccis Vertrag bei der Alten Dame läuft 2024 aus.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn ich nächstes Jahr aufhöre zu spielen, wird es das Ende einer defensiven Ära sein, einer Art, im italienischen Stil zu verteidigen", sagte Bonucci. Er hoffe, dass viele zukünftige Verteidiger ihn, den früheren Juventus-Torhüter Gianluigi Buffon sowie die Abwehrspieler Giorgio Chiellini und Andrea Barzagli "als Idole sehen" werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bonucci wechselte 2010 von der AS Bari nach Turin. Abgesehen von einer Leihe an die AC Mailand (2017/18) hat der Innenverteidiger seither immer für Juventus gespielt.

"Das Trikot ist für mich wie eine zweite Haut. Es zu tragen war für mich, als würde ich zwölf Jahre einen Traum leben", sagte Bonucci. Mit den Bianconeri wurde er neunmal Meister und viermal Pokalsieger.

Sein Höhepunkt als Nationalspieler war der Gewinn des EM-Titels 2021. In der vergangenen Woche hatte Bonucci im Halbfinal-Hinspiel in der Europa League gegen den FC Sevilla (1:1) sein 500. Spiel für Turin bestritten.