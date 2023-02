140 Millionen Euro! Schlägt Chelsea bei João Félix zu?

Atlético würde im Sommer gerne João Félix dauerhaft loswerden und ruft dabei 140 Millionen Euro auf. Schlägt Chelsea zu?

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrid plant für den Sommer offenbar einen Verkauf von João Félix, der aktuell an den FC Chelsea ausgeliehen ist - jedoch ohne Kaufoption. Wie die Mundo Deportivo berichtet, erhoffen sich die Colchoneros dadurch Einnahmen in Höhe von 140 Millionen Euro.

WAS IST DER HINTERGRUND? Félix und Trainer Diego Simeone wurde in der Vergangenheit ein schwieriges Verhältnis nachgesagt, weswegen Atlético den 23-jährigen Offensivmann im Winter auch in die Premier League transferierte.

Dort soll er die spendablen Chelsea-Verantwortlichen nun nachhaltig von einer festen Verpflichtung überzeugen. Oder sich zumindest so in den Fokus spielen, dass im Sommer notfalls auch ein anderer Klub einen dreistelligen Millionenbetrag für Félix zahlt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Klar ist wohl, dass Félix kommende Saison nicht bei Atlético spielen wird, sollte Simeone weiterhin Trainer bleiben. Eine erneute Leihe soll zudem ausgeschlossen sein, da der Klub die finanziellen Mittel aus einem Félix-Verkauf benötigt, um den Kader umzustrukturieren.