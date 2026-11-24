Champions-League-Vorschau: Inter Mailand gegen VfB Stuttgart
Inter Mailand empfängt den VfB Stuttgart am Mittwoch in der Champions League im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand. Beide Mannschaften stehen in der unteren Hälfte der Ligaphasen-Tabelle: Inter auf Platz 15, Stuttgart auf Platz 14.
Inter Mailands Abwehr ist ungewohnt anfällig
Inter Mailand geht nach einem turbulenten 4:4 gegen Atalanta in der Serie A in die Partie. In Bergamo führte Inter mit 2:0, 3:1 und 4:2, konnte den Vorsprung aber nicht über die Zeit bringen. Cristian Chivu bezeichnete den Auftritt als „weich und oberflächlich“. Nachdem Inter in den letzten beiden Champions-League-Heimspielen insgesamt vier Gegentore kassiert hat, soll die Abwehr wieder stabiler werden. Pio Espositos Dreierpack gegen Atalanta ist immerhin ein kleiner Lichtblick. Unter den sechs bestplatzierten Teams der Serie A hat Inter mit 17 Gegentoren in zwölf Spielen jedoch die schlechteste Defensive.
Stuttgart zuletzt mit wechselhaften Ergebnissen
Stuttgart reist nach einem 0:0 bei Schalke in der Bundesliga an. Zuvor hatte die Mannschaft von Sebastian Hoeness Werder Bremen mit 1:0 besiegt, ihr vorheriges Champions-League-Spiel bei Galatasaray aber mit 0:2 verloren. Zuletzt war Stuttgart allerdings schwer zu bezwingen und blieb in fünf der vergangenen zehn Pflichtspiele ohne Gegentor. Auswärts Tore zu erzielen, bleibt jedoch ein Problem.
Wichtige Zahlen und Verletzungen
- Inter Mailand hat in den vergangenen 15 Pflichtspielen 36 Tore erzielt.
- Inter-Kapitän Lautaro Martinez ist nach einer längerfristigen Verletzung wieder im Training, wird hier aber nicht in der Startelf stehen.
- Stuttgart blieb in drei der vergangenen fünf Auswärtsspiele ohne Tor.
Voraussichtliche Aufstellungen
Inter Mailand (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
VfB Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.
Personal und Kader
Inter Mailand vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen
Startelf
Trainer
- C. Chivu
- S. Hoeness