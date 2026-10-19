Inter gegen Schachtar Donezk: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Schachtar Donezk spielen am 21. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Italienischer Spitzenklub empfängt formstarken ukrainischen Meister

Inter Mailand empfängt Schachtar Donezk am 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 im legendären San Siro. Nach einer dramatischen Europapokal-Niederlage mit insgesamt sieben Toren am 2. Spieltag will die Mannschaft von Cristian Chivu ihren Heimvorteil nutzen und in Mailand drei wichtige Punkte holen. Für Schachtar Donezk von Arda Turan bietet die Reise nach Italien nach drei wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie die Gelegenheit, seine taktische Widerstandsfähigkeit gegen eine der europäischen Spitzenmannschaften unter Beweis zu stellen.

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Inters Sieg nach Rückstand in Bologna

Inter Mailand geht nach einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen Bologna in der Serie A am Samstag, dem 17. Oktober, mit Rückenwind in die Partie am Mittwoch. Nach einem frühen Rückstand glich Marcus Thuram aus, ehe Carlos Augusto (68.) und Ange-Yoan Bonny (82.) mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherten. Der Ligasieg war die ideale Antwort auf die torreiche 3:4-Niederlage gegen Club Brugge in der Champions League am 13. Oktober. Marcus Thuram, Nicolò Barella und Federico Dimarco prägten dabei einen überzeugenden Angriffsauftritt mit 15 Torschüssen.

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Europapokal-Erfolg und Ligaform von Schachtar

Schachtar Donezk reist nach drei Siegen in Folge voller Selbstvertrauen nach Mailand. Nach einem 3:0 gegen NK Veres Rivne am 9. Oktober sicherte sich der ukrainische Meister am 14. Oktober in London einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen AEK Athen in der Champions League. Am Samstag, dem 17. Oktober, folgte ein 2:1-Ligasieg gegen FC Kolos Kovalivka, mit dem Schachtar seine Position an der Tabellenspitze der ukrainischen Premier League festigte.

Personal und Kader

Inter wird in dieser Partie von Cristian Chivu betreut. Derzeit liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen zur Personalsituation folgen voraussichtlich kurz vor dem Anpfiff.

Schachtar Donezk wird von Arda Turan betreut. Wie bei der Heimmannschaft liegen auch hier keine bestätigten Angaben zum Kader oder zu Verletzungen vor. Vor dem Spiel werden weitere Informationen erwartet.

Form

Inter hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Im jüngsten Spiel unterlag die Mannschaft Club Brugge in der Champions League mit 3:4, nachdem sie zuvor Parma in der Serie A mit 3:0 besiegt hatte. Davor gewann Inter in der Liga mit 5:3 gegen Udinese und spielte 2:2 gegen Roma. In diesen fünf Partien erzielte Inter 13 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Schachtar Donezk hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Punkte ließ die Mannschaft nur beim 1:1 gegen PSV Eindhoven in der Champions League liegen. Zuletzt siegte Schachtar in der Champions League mit 3:1 gegen AEK Athen und bezwang zudem Veres Rivne in der ukrainischen Premier League mit 3:0. In diesen fünf Spielen erzielte Schachtar neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das bislang letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 24. November 2021 in der Champions League statt. Inter gewann im Giuseppe Meazza mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Begegnungen dieser Klubs hat Inter die bessere Bilanz. Dazu zählt ein 5:0-Sieg in der Europa League am 17. August 2020. Die anderen drei Duelle endeten allesamt unentschieden: In den Champions-League-Gruppenphasen 2020 und 2021 gab es dreimal in Folge ein 0:0.