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Inter Mailand gegen Schachtar Donezk: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Spiel

Inter Mailand - Schachtar Donezk
Champions League
Inter Mailand
Schachtar Donezk

Ausführliche Vorschau auf das Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Schachtar Donezk in der UEFA Champions League. Wir analysieren die jüngsten nationalen und europäischen Ergebnisse, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Duell am 3. Spieltag am Mittwochabend im San-Siro-Stadion in Mailand.

Inter gegen Schachtar Donezk: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Schachtar Donezk spielen am 21. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Italienischer Spitzenklub empfängt formstarken ukrainischen Meister

Inter Mailand empfängt Schachtar Donezk am 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 im legendären San Siro. Nach einer dramatischen Europapokal-Niederlage mit insgesamt sieben Toren am 2. Spieltag will die Mannschaft von Cristian Chivu ihren Heimvorteil nutzen und in Mailand drei wichtige Punkte holen. Für Schachtar Donezk von Arda Turan bietet die Reise nach Italien nach drei wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie die Gelegenheit, seine taktische Widerstandsfähigkeit gegen eine der europäischen Spitzenmannschaften unter Beweis zu stellen.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Inters Sieg nach Rückstand in Bologna

Inter Mailand geht nach einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen Bologna in der Serie A am Samstag, dem 17. Oktober, mit Rückenwind in die Partie am Mittwoch. Nach einem frühen Rückstand glich Marcus Thuram aus, ehe Carlos Augusto (68.) und Ange-Yoan Bonny (82.) mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherten. Der Ligasieg war die ideale Antwort auf die torreiche 3:4-Niederlage gegen Club Brugge in der Champions League am 13. Oktober. Marcus Thuram, Nicolò Barella und Federico Dimarco prägten dabei einen überzeugenden Angriffsauftritt mit 15 Torschüssen.

FC Shakhtar Donetsk v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Europapokal-Erfolg und Ligaform von Schachtar

Schachtar Donezk reist nach drei Siegen in Folge voller Selbstvertrauen nach Mailand. Nach einem 3:0 gegen NK Veres Rivne am 9. Oktober sicherte sich der ukrainische Meister am 14. Oktober in London einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen AEK Athen in der Champions League. Am Samstag, dem 17. Oktober, folgte ein 2:1-Ligasieg gegen FC Kolos Kovalivka, mit dem Schachtar seine Position an der Tabellenspitze der ukrainischen Premier League festigte.

Personal und Kader

Inter Mailand vs Schachtar Donezk Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
page.match.formation.title
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramA. BonnyA. BonnyD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoM. GomesM. GomesKaua EliasKaua Elias
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
3-5-2
Inter Mailand

Startelf

Schachtar Donezk

Trainer

  • C. Chivu
  • A. Turan

Inter wird in dieser Partie von Cristian Chivu betreut. Derzeit liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Weitere Informationen zur Personalsituation folgen voraussichtlich kurz vor dem Anpfiff.

Schachtar Donezk wird von Arda Turan betreut. Wie bei der Heimmannschaft liegen auch hier keine bestätigten Angaben zum Kader oder zu Verletzungen vor. Vor dem Spiel werden weitere Informationen erwartet.

Form

INT

INT - Form

ROM
U2-2
LUM
S2-0
PAR
S3-0
CLB
N3-4
BOL
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SHK

SHK - Form

CHO
S2-0
LNZ
S3-0
VRI
S0-3
AEK
S3-1
KOL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
13/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Inter hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Im jüngsten Spiel unterlag die Mannschaft Club Brugge in der Champions League mit 3:4, nachdem sie zuvor Parma in der Serie A mit 3:0 besiegt hatte. Davor gewann Inter in der Liga mit 5:3 gegen Udinese und spielte 2:2 gegen Roma. In diesen fünf Partien erzielte Inter 13 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Schachtar Donezk hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Punkte ließ die Mannschaft nur beim 1:1 gegen PSV Eindhoven in der Champions League liegen. Zuletzt siegte Schachtar in der Champions League mit 3:1 gegen AEK Athen und bezwang zudem Veres Rivne in der ukrainischen Premier League mit 3:0. In diesen fünf Spielen erzielte Schachtar neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSchachtar Donezk
2
3
0
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
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Schachtar Donezk
SHK
0
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Inter Mailand
INT
0
END
Champions League
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Inter Mailand
INT
0
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Europa League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
7Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Das bislang letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 24. November 2021 in der Champions League statt. Inter gewann im Giuseppe Meazza mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Begegnungen dieser Klubs hat Inter die bessere Bilanz. Dazu zählt ein 5:0-Sieg in der Europa League am 17. August 2020. Die anderen drei Duelle endeten allesamt unentschieden: In den Champions-League-Gruppenphasen 2020 und 2021 gab es dreimal in Folge ein 0:0.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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